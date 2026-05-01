Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı
01.05.2026 15:13
DHA
Narin Güran cinayeti davasında yeniden yargılanıp 17 yıl hapse mahkum edilen Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı.
Narin Güran cinayetinde hakkında verilen 4,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar 16 Nisan'da yeniden hakim karşısına çıkmıştı.
Bahtiyar, "Nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan takdiri indirim olmaksızın 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İŞTE GEREKÇELİ KARAR
Mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı.
Gerekçeli kararda, sanık Nevzat Bahtiyar’ın yargılamanın önceki ve sonraki aşamalarında kısmen çelişkili savunmalar yaptığı belirtildi. Bahtiyar’ın savunmasında, olay günü saat 15.08 sıralarında su meselesi nedeniyle amca Salim Güran’ı aradığını, ardından Salim Güran’ın kendisini Arif Güran’ın ikametinin bulunduğu yerin tepesinden seslenerek çağırdığı, birlikte Arif Güran’ın evine girdiklerini, evde Salim Güran dışında kimseyi görmediğini dile getirdi.
Bahtiyar, savunmasının devamında ise Salim Güran’ın kendisine Narin’in cansız bedenini gösterdiğini söylediği kaydedildi.
Sanığın ayrıca Salim Güran’ın kendisini silahla tehdit ettiğini, oğlunu öldüreceğini ve ailesine zarar vereceğini söylemesi üzerine Narin Güran'ın cansız bedenini battaniyeye sararak evden çıkardığını, kendi ahırına götürüp çuvala koyduğunu, daha sonra aracıyla Eğertutmaz Deresi’ne götürüp bıraktığını anlattığı ifade edildi.
DEĞİŞMEYEN TEK SAVUNMASI
Sanık Nevzat Bahtiyar’ın bozma kararı öncesi ve sonrasında değişmeyen tek savunmasının, maktul Narin'i kendisinin öldürmediği, sanık Salim'in öldürdüğü ve cansız bedeni kendisine verdiği şeklinde olduğu kaydedildi.
Kararda olay gününde dosyada mevcut PTS kayıtları, daraltılmış baza ilişkin bilirkişi raporları ile bunu destekleyen jandarma tarafından düzenlenen HTS analiz raporu, Ulusal Kriminal Büro raporları, Mehmet Sait Tek'e ait çiftlik kamera görüntülerine ilişkin tutanak içeriği ve dosya içeriği bir bütün olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Bu çerçevede sanığın olay yerinde olmadığı şeklindeki beyan ve savunmalarına mahkemece itibar edilmediği, bu haliyle maktulün öldürülmesine ilişkin eyleme, sanık Salim'in yanında bulunarak suçun işlenmesinden önce ve eylem sırasında suç işleme kararını kuvvetlendirme, fiilin işlenmesi sonrasında yardımda bulunmak suretiyle öldürme eylemine yardım eden sıfatı ile katıldığı kanaatine varılarak, sanık hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle Yargıtay ilamı doğrultusunda "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan mahkumiyet hükmü kurulduğu, yargılama sürecinde toplanan delillerin hukuka uygun olduğu, sanığın eyleminin sabit görüldüğü ve verilen cezanın yerinde olduğu belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.
YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ NEVZAT HAKKINDAKİ KARARI BOZMUŞTU
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.