Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Sanık Nevzat Bahtiyar’ın bozma kararı öncesi ve sonrasında değişmeyen tek savunmasının, maktul Narin'i kendisinin öldürmediği, sanık Salim'in öldürdüğü ve cansız bedeni kendisine verdiği şeklinde olduğu kaydedildi.

Kararda olay gününde dosyada mevcut PTS kayıtları, daraltılmış baza ilişkin bilirkişi raporları ile bunu destekleyen jandarma tarafından düzenlenen HTS analiz raporu, Ulusal Kriminal Büro raporları, Mehmet Sait Tek'e ait çiftlik kamera görüntülerine ilişkin tutanak içeriği ve dosya içeriği bir bütün olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Bu çerçevede sanığın olay yerinde olmadığı şeklindeki beyan ve savunmalarına mahkemece itibar edilmediği, bu haliyle maktulün öldürülmesine ilişkin eyleme, sanık Salim'in yanında bulunarak suçun işlenmesinden önce ve eylem sırasında suç işleme kararını kuvvetlendirme, fiilin işlenmesi sonrasında yardımda bulunmak suretiyle öldürme eylemine yardım eden sıfatı ile katıldığı kanaatine varılarak, sanık hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle Yargıtay ilamı doğrultusunda "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan mahkumiyet hükmü kurulduğu, yargılama sürecinde toplanan delillerin hukuka uygun olduğu, sanığın eyleminin sabit görüldüğü ve verilen cezanın yerinde olduğu belirtildi.