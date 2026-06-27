Niğde'deki havai fişek fabrikasındaki patlama kamerada

27 Ocak 2018'de de patlamanın yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından bir mülkiye başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda görevli bir polis başmüfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.