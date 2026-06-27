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Niğde'deki havai fişek fabrikasındaki patlama kamerada

27.06.2026 10:06

DHA

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Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir kişinin can verdiği bir kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlama güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Niğde'deki havai fişek fabrikasındaki patlama kamerada
DHA

Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, dün saat 16.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

 

Patlamada işçiler Nuri Özkan ve Yasin Demirbaş yaralandı.

Niğde'deki havai fişek fabrikasındaki patlama kamerada 1
DHA

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Yaralıdan Nuri Özkan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

 

Durumu ağır olan Yasin Demirbaş ise yoğun bakıma alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 2
DHA

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

27 Ocak 2018'de de patlamanın yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından bir mülkiye başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda görevli bir polis başmüfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. 

Niğde'deki havai fişek fabrikasındaki patlama kamerada 3
DHA

Yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. 

 

Görüntülerde, patlamanın ardından ortaya çıkan alev topu ve dumanlar, patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor.

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