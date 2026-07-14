Nihat Kahveci gözaltına alındı
14.07.2026 12:17
Son Güncelleme: 14.07.2026 12:19
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci gözaltına alındı.
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci gözaltına alındı.
Nihat Kahveci'nin eşine şiddet uyguladığı ve bu sebeple gözaltına alındığı iddia edildi.
Kahveci'nin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
NİHAT KAHVECİ KİMDİR?
Nihat Kahveci 23 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu.
Futbolculuk kariyeri lise yıllarında Esenlerspor'da başladı.
Liseyi bitirdikten sonra Beşiktaş alt yapısına alınan Nihat Kahveci, 1997-1998 sezonunda teknik direktör John Toshack tarafından A takıma yükseltildi.
Nihat Kahveci, 2002 yılında İspanya'nın Real Sociedad takımına transfer oldu.
Burada geçirdiği 4,5 yılın ardından 2006 yılında Villareal'e imza attı.
Kahveci 2012 yılında futbolculuk kariyerini Beşiktaş'ta sonlandırdı.
2018 yılında Fulya Sever Kahveci ile evlenen futbolcunun iki çocuğu bulunuyor.