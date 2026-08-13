Nilda Müge Şahin cinayeti | Katil zanlısı ifadesinde Müge'nin mezarına neden gittiğini açıkladı

TV100'ün haberine göre, Ilgın ifadesinde Şahin'in kendisini aldattığını iddia etti.

Şahin ile cezaevinde olduğu dönemde tanıştıklarını ileri süren Ilgın, cezaevindeyken izin dönemlerinde kuaförde tanıştıklarını ve sevgili olduklarını cezaevinden çıktıktan sonra daha sık görüştüklerini iddiaları arasında ifade etti.

Katil zanlısı, cezaevindeyken Şahin'in kendisini aldattığını itiraf ettiğini ve aralarının bozulduğunu, kendisiyle görüşmek için evinin önüne gittiğini ve Nilda'nın şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığını ileri sürdü.