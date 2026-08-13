Nilda Müge Şahin cinayeti | Katil zanlısı ifadesinde Müge'nin mezarına neden gittiğini açıkladı
13.08.2026 12:16
İstanbul'da Nilda Müge Şahin cinayetinde mezarlıkta yakalanan katil Nazir Ilgın'ın ifadesi ortaya çıktı.
İstanbul Şişli'de bir eczanenin önünde öldürülen Nilda Müge Şahin'in aranan katil zanlısı Nazir Ilgın, dün mezarlıkta yakalandı.
Gözaltına alınan Ilgın'ın emniyetteki işlemleri devam ederken katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.
"BENİ ALDATIYORDU" İDDİASI
TV100'ün haberine göre, Ilgın ifadesinde Şahin'in kendisini aldattığını iddia etti.
Şahin ile cezaevinde olduğu dönemde tanıştıklarını ileri süren Ilgın, cezaevindeyken izin dönemlerinde kuaförde tanıştıklarını ve sevgili olduklarını cezaevinden çıktıktan sonra daha sık görüştüklerini iddiaları arasında ifade etti.
Katil zanlısı, cezaevindeyken Şahin'in kendisini aldattığını itiraf ettiğini ve aralarının bozulduğunu, kendisiyle görüşmek için evinin önüne gittiğini ve Nilda'nın şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığını ileri sürdü.
"NİLDA'YI VURDUKTAN SONRA İNTİHAR EDECEKTİM"
Bir daha cezaevine gitme düşüncesinin psikolojisini bozduğunu ve Şahin'in şikayeti nedeniyle denetimli dosyalarının bozulacağını düşündüğünü iddia eden Ilgın, olay günü Şahin'in ve kardeşi Seda'yı motosikletiyle takip ettiğini ve öldürme düşüncesi olmadığını öne sürdü.
Ancak aşırı alkollü olduğu için Şahin'in arkasından ateş ettiğini dile getiren Ilgın, saldırının ardından silahın tutukluluk yapması nedeniyle hayatına son veremediğini iddiaları arasında sıraladı. Tabancayı tamir ettirmeye çalıştığını ve başaramadığını da ileri süren Ilgın, tabancayı denize attığını aktardı.
MÜGE'NİN MEZARINA NEDEN GİTTİ?
Şahin'in mezarlığında yakalanan Ilgın, mezarlığı neden gittiğini de ifade etti.
Ilgın, mezarlığa bileklerini keserek intihar etmek için gittiğini ancak polis tarafından yakalandığını, olaydan sonra hiçbir ikamete gitmediğini ve yakalandığı ormanlık alanda yatmaya devam ettiğini iddia etti.
NE OLMUŞTU?
Nilda Müge Şahin, 5 Ağustos akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
İddiaya göre kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu.
Bu sırada Nazir Ilgın, Şahin'in önünü kesti. Silahını çıkaran saldırgan Nilda Müge Şahin'e ateş ettikten sonra kaçtı.
Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
14 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ
Saldırgan Nazir Ilgın'ın 2020 yılında eski kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Ilgın'ın 5 senede çıktığı öğrenildi.
Şahin, babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalıştığı ve cezaevinden geçen yıl çıkan Nazir Ilgın da aynı dükkanda kalfa olduğu belirtildi.
Ilgın, Nilda Müge Şahin'i saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı. Aile uzaklaştırma kararı aldı ama bu onu durdurmadı.