Nilda Müge Şahin cinayetinde yeni ayrıntı. "Gördük ama emin olamadık"
07.08.2026 12:12
Şişli'de Nazir Ilgın isimli saldırgan tarafından öldürülen Nilda Müge Şahin cinayetinde yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.
İstanbul Şişli'de bir eczanenin önünde öldürülen Nilda Müge Şahin'in öldürüldüğü geceden yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.
Olay, 5 Ağustos'ta saat 00.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nilda Müge Şahin, akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
Hastaneden ayrılan Şahin ve arkadaşı, daha sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye geldi.
KATİL ZANLISI SCOOTER İLE GELDİ
Şahin'in arkadaşı eczaden ilaç alırken, Şahin dışarıda bekledi. İddiaya göre 34 PJ 7763 plakalı siyah scooter motosiklet üzerinde bulunan Nazir Ilgın, eczanenin bulunduğu sokakta Nilda Müge Şahin'e silahla ateş açtı.
Saldırının ardından scooter motosikletle olay yerinden kaçtı.
Genç kadının sırtına iki, göğsüne de iki kurşun isabet etti. Şahin ağır yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan Nilda Müge, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"GÖRDÜK AMA EMİN OLAMADIK"
Şahin'in arkadaşının ifadesine göre, gittikleri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çevresinde Nazir Ilgın'a benzeyen bir kişiyi fark ettiklerini ancak şüphelendikleri kişinin Ilgın olup olmadığından emin olamadıklarını anlattı.
Şahin'in arkadaşı hastaneden ayrıldıktan sonra ilaç almak için nöbetçi eczaneye gittiklerini, Nilda Müge Şahin'in eczanenin bulunduğu sokakta silahlı saldırıya uğradığını anlattı.
CİNAYETTEN DOKUZ GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Yapılan incelemede Şahin'in 27 Temmuz Pazartesi günü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurarak Nazir Ilgın hakkında şikayetçi olduğu belirlendi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi; ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, kararın 2 Ağustos Pazar günü Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kendisine tebliğ edildiği öğrenildi.
Buna rağmen şüphelinin, kararın tebliğinden üç gün sonra eski sevgilisini silahla vurarak öldürdüğü belirlendi.
ALTI SUÇ KAYDI VAR
Yapılan araştırmada Nazir Ilgın'ın üç kKasten yaralama, bir hakaret ve tehdit ile iki kez ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında toplam altı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
KESİNLEŞMEMİŞ 14 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞ
Nazir Ilgın hakkında 2020 yılında eski sevgilisi hemşire Ceylan G.'yi darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli işlem yapıldığı belirlendi.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İlk derece mahkemesince 14 yıl hapis cezasına çarptırılan şüpheli hakkında verilen kararın istinaf mahkemesinde inceleme aşamasında olduğu, dosyanın kesinleşme süreci devam ederken şüphelinin tutuksuz olduğu öğrenildi.