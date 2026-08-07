Nilda Müge Şahin cinayetinde yeni ayrıntı. "Gördük ama emin olamadık"

Yapılan incelemede Şahin'in 27 Temmuz Pazartesi günü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurarak Nazir Ilgın hakkında şikayetçi olduğu belirlendi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi; ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, kararın 2 Ağustos Pazar günü Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kendisine tebliğ edildiği öğrenildi.

Buna rağmen şüphelinin, kararın tebliğinden üç gün sonra eski sevgilisini silahla vurarak öldürdüğü belirlendi.

ALTI SUÇ KAYDI VAR

Yapılan araştırmada Nazir Ilgın'ın üç kKasten yaralama, bir hakaret ve tehdit ile iki kez ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında toplam altı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.