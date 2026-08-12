Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı kadının toprağa verildiği mezarlıkta yakalandı
12.08.2026 16:54
Son Güncelleme: 12.08.2026 17:38
İstanbul'da Nilda Müge Şahin isimli kadının katil zanlısı Nazir Ilgın yakalandı.
İstanbul'da Nilda Müge Şahin isimli kadını öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı Nazir Ilgın yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler, firari şüpheliyi saklandığı Sarıyer'deki Ayazağa Ormanı'nda yakaladı. Nilda Müge Şahin'in kız kardeşi ablasının mezarını ziyaretinde şüpheliyi görünce polisi aradı. Şüphelinin yakalandığı noktanın maktulün defnedildiği mezarlığa yaklaşık 1 kilometrelik uzaklıkta olduğu öğrenildi.
Ilgın'ın olayda kullandığı silahı hatırlamadığı bir yerde denize attığını söylediği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 5 Ağustos günü saat 00.45 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde yaşanmıştı.
Edinilen bilgiye göre Nilda Müge Şahin, akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
İddiaya göre kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu.
Bu sırada Nazir Ilgın, Şahin'in önünü kesti.
GENÇ KADIN HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Silahını çıkaran saldırgan Nilda Müge Şahin'e ateş ettikten sonra kaçtı.
Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
14 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ, 5 SENEDE ÇIKMIŞ
Saldırgan Nazir Ilgın'ın 2020 yılında eski kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Ilgın'ın 5 senede çıktığı öğrenildi.
Nilda Müge Şahin, babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalıştığı ve cezaevinden geçen yıl çıkan Nazir Ilgın da aynı dükkanda kalfa olduğu belirtildi.
Ilgın, Nilda Müge Şahin'i saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı. Aile uzaklaştırma kararı aldı ama bu onu durdurmadı.