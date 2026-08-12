Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı kadının toprağa verildiği mezarlıkta yakalandı

Saldırgan Nazir Ilgın'ın 2020 yılında eski kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Ilgın'ın 5 senede çıktığı öğrenildi.

Nilda Müge Şahin, babasının İstanbul Beşiktaş'taki kuaföründe çalıştığı ve cezaevinden geçen yıl çıkan Nazir Ilgın da aynı dükkanda kalfa olduğu belirtildi.

Ilgın, Nilda Müge Şahin'i saplantılı bir şekilde taciz etmeye başladı. Aile uzaklaştırma kararı aldı ama bu onu durdurmadı.