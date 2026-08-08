Normalde 500 kişi yaşıyor, yaz aylarında nüfus 100 katına çıkıyor
08.08.2026 15:18
Son Güncelleme: 08.08.2026 15:23
Antalya'nın turizm merkezi Kaleiçi'nin yaklaşık 500 kişi olan nüfusu özellikle yaz aylarında havanın kararması ile birlikte 100 katına çıkıyor.
Antalya'nın kalbi olarak tabir edilen Kaleiçi bölgesi binlerce yıl boyunca Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yaptı.
İki bin yılı aşkın bir tarihi olan yerleşim merkezi Antalya'nın köklü tarihini gözler önüne sererken tarihi yapıları, Rum, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan evleri, begonvil kokan dar sokaklarıyla yılın her dönemi bir açık hava müzesi gibi ziyaretçilerini ağırlıyor.
Selçuk, Kılınçarslan, Barbaros ve Tuzcular olmak üzere 4 ana mahalleden oluşan Antalya'nın turizm merkezi Kaleiçi'nin kayıtlı nüfus sayısı 500-600 arasında olan nüfusu özellikle yaz ayları ve turizm döneminde havanın kararması ile birlikte 100 katına çıkıyor.
Eğlence ve konaklama mekanlarının yoğun olduğu Kaleiçi'nde gündüzleri sokaklar boş kalırken, nüfus akşam saatlerinde ise 40 bini geçiyor.
Gündüz saatlerinde sahil bantlarını tercih eden tatilciler ve yerleşik vatandaşlar, akşam olduğunda ise soluğu Kaleiçi bölgesinde alıyor. Kaleiçi'nde hareketlilik ve yoğunluk gece 04.00'a kadar sürüyor.
Özellikle eğlence, yeme içme ve tarihi doku eşliğinde yürüyüş yapma fırsatı sunan Kaleiçi, akşam apayrı ayrı bir kimliğe bürünüyor.
Kaleiçi'nde özellikle yaz aylarında akşam saat 20.00'da başlayan hareketlilik, ilerleyen saatlerde daha da artarak gece 04.00'e kadar devam ediyor. Kaleiçi'nin yaşayan bir şehir olduğunu belirten Antalya Otelciler Pansiyoncular Birliği (ANTOB) Başkanı Alp Özel, "Kaleiçi'nde yaşıyorum, Kaleiçi'nde yerleşik yaşayan 500 kişiden birisi de ben oluyorum. Toplamda yerleşik nüfusun yüz katına kadar çıkan bir nüfus buraya geliyor. Bir insan sirkülasyonu oluyor burada, bu esasında çok esnaf ve işletmeler için çok iyi bir şey. Burada yaşayan bizler içinde lojistik başka olmak üzere bazı sorunlar yaşıyoruz. Ama çözümü genelde gündüzden halletmiş oluyoruz. Burada yaşamanın hem iyi bir yönleri var hem kötü yönleri var." dedi.
Kaleiçi'nde gün boyu yaşanan bir insan sirkülasyonu olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:
"100 katına çıkan bin nüfus yoğunluğu oluşuyor. Burada belediyelerimize, valiliğimize, emniyetimize çok görev düşüyor. Kaleiçi'nde 180 tane konaklama işletmesi var. Yine restoranlar, kafeler sayıları 200-250 arasında, gündüz iş yapan ise hediyelikçiler, rent a carlar birçok esnaf var. Dolayısıyla burası yaşayan bir şehir. Biz de bunun değerini bilerek çalışıyoruz.
Bu kadar işletmenin olduğu bir yerde sirkülasyon sayısı da ona istinaden katlanıyor. Gündüz iş yapan esnaf kardeşlerimize turistler ya da yerli halk geliyor, 10 bin kişi civarlı bir sirkülasyon var. Akşam da birleşince yaklaşık 50 bin kişiye varan bir sirkülasyon olduğu hesaplıyoruz biz."