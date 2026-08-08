Normalde 500 kişi yaşıyor, yaz aylarında nüfus 100 katına çıkıyor

Kaleiçi'nde gün boyu yaşanan bir insan sirkülasyonu olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"100 katına çıkan bin nüfus yoğunluğu oluşuyor. Burada belediyelerimize, valiliğimize, emniyetimize çok görev düşüyor. Kaleiçi'nde 180 tane konaklama işletmesi var. Yine restoranlar, kafeler sayıları 200-250 arasında, gündüz iş yapan ise hediyelikçiler, rent a carlar birçok esnaf var. Dolayısıyla burası yaşayan bir şehir. Biz de bunun değerini bilerek çalışıyoruz.

Bu kadar işletmenin olduğu bir yerde sirkülasyon sayısı da ona istinaden katlanıyor. Gündüz iş yapan esnaf kardeşlerimize turistler ya da yerli halk geliyor, 10 bin kişi civarlı bir sirkülasyon var. Akşam da birleşince yaklaşık 50 bin kişiye varan bir sirkülasyon olduğu hesaplıyoruz biz."