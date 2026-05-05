Nurselen'in katilinden tepki çeken savunma. "Ambulansı ben aradım"

Ankara'da yaşayan psikolog Nurselen Gülaçtı (33), kendisini sürekli rahatsız eden Fuat Yıldırım (51) tarafından 27 Kasım 2025'te tabancayla başından vurularak katledildi.

Olaya ilişkin iddianameye göre Yıldırım, Gülaçtı ile sabah saatlerinde buluşarak kendisine ait iş yerine götürdü ve ardından kapıyı kilitledi. Kısa süre sonra iş yerinden silah sesleri duyuldu.

Yıldırım'ın dışarı çıkarak çevredekilere “Ambulansı aramayın” dediği belirtildi. "Tehdit etmiyorum yapacağımı söylüyorum" şeklindeki ifadeler iddianameye girdi.

Eylemin ani değil, planlı şekilde gerçekleştirildiği görüşü yer aldı.

Sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

İlk duruşma bugün Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu yargılanan Fuat Yıldırım, Nurselen Gülaçtı'yla 2018 yılında tanıştıklarını, 2022'de ilişkilerinin başladığını, sonrasında bir süre birlikte yaşadıklarını ve karı-koca ilişkisi yaşadıklarını iddia etti.

“HEDEF GÖZETMEDİM”

Olaydan bir gün önce intihar etmeyi düşündüğünü iddia eden Yıldırım, "Nurselen'in gelgitlerinden çok yorulmuştum. 'Senin için ölen biri var, bunu iyi sakla' diye video gönderdim. Beni görüntülü aradı, sakin olmamı söyledi. Bu sırada havaya ateş ettim. Beni istemediğini söyleyince evden gönderdim. Sabah konuşmak için iş yerine gittim. Silahı kendi başıma dayadım 'burada mı yapacaksın' deyince ‘eve gidelim' dedim, kabul etmeyince pasaja gittik. Kapıyı örttüm ama kilitlemedim. Tartışma sırasında küfredince belimdeki silahı çıkarıp 3 el ateş ettim. Hedef gözetmedim." dedi.

“AMBULANSI BEN ARADIM”

Yıldırım, yaşanan olayın ardından "Kimse ambulansı aramasın" dediğini ancak daha sonra kendisinin aradığını iddia etti.

Maktul Gülaçtı'nın annesi Zülfiye Tunç, sanığın ifadelerinin doğru olmadığını, kızının sanıktan ayrılmak istediğini ancak sanığın peşini bırakmadığını söyledi.

Tunç, "Sanığın arkadaşları beni arayıp ‘Kızını bu adamdan kurtar, vurabilir' dedi. Kızım yaklaşık 1,5 yıldır görüşmek istemiyordu. Sanık sürekli rahatsız ediyordu. Tehdit ederek düğüne götürdüğü oldu" dedi.

Tanık Ş.B., olaydan önceki akşam maktulle sanığın görüntülü konuştuğunu ifade ederek, "Ekranda kafasına silah dayamış bir adam vardı. Nurselen ‘yapma' diyerek koştu, ben de peşinden gittim. Sanığın evine gittik. Sanığın yanında alkol şişesi vardı. Bir süre sonra sesini yükseltti ve bizi evden çıkardı." dedi.

Beyanların ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep ederken, “haksız tahrik” indirimi uygulanmasını istedi.

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunma için süre verilmesine hükmetti.

Sonraki duruşma 13 Temmuz'a ertelendi.