Nurseli'nin adalet arayışı: "Bu karar tüm kadınlar için çok önemli"
14.11.2026 13:56
Adana'da evinin önünde tanımadığı bir adamın saldırısına uğrayan Nurseli Sezer, önümüzdeki hafta görülecek davadan çıkacak kararın tüm kadınlar için çok önemli olduğunu söyledi.
Adana'da bir kadın, evinin önünde hiç tanımadığı bir adamın bıçaklı saldırısına uğradı.
Olay, 8 Haziran'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Ramazan S. isimli saldırgan platonik aşk iddiasıyla Nurseli Sezer'in evinin önünde pusuya yattı.
SEKİZ YERİNDEN BIÇAKLANDI
Kadının eve geldiğini gören saldırgan, Nurseli'ye önce sarıldı ardından da yanındaki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden sekiz kez bıçaklayıp kaçtı.
Boynundan, kafasından, akciğerinden, omzundan ve kolundan bıçaklanan genç kadına ilk müdahale komşusu doktor tarafından yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldı.
Günlerce gün hastanede kalan Nurseli Sezer, daha sonra taburcu oldu.
Bu sırada saldırganı yakalamak için çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan S.'yi olayın ardından yakalayarak gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlının ifadesinde, kadını bir haftadır takip ettiğini itiraf etti. Nurseli Sezer'in sosyal medya hesaplarını gittiği spor salonundan öğrendiğini ileri süren saldırgan, şu iddiaları dile getirdi:
“- Ona karşılıksız hisler besliyordum. Olay günü de kendisinin evinin oraya gidip beklemeye başladım. Üzerimde daha önce temin ettiğim bıçak vardı. Onu görünce sarıldım ve bıçakla yaraladım.”
İLK DURUŞMA 17 KASIM'DA YAPILACAK
Ramazan S. hakkında tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs suçundan 21 yıl hapis cezasıyla dava açıldı. Saldırgan, 17 Kasım'da Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Duruşma öncesi gazetecilere konuşan Nurseli Sezer, olay anını anlatarak, "Boynumdan, akciğerimden, kafamdan, omzumdan ve kolumdan yaralandım. Önce entübe oldum. Akciğerlerim söndü, yoğun bakım süreci geçirdim." dedi.
Tedavisinin sürdüğünü anlatan Sezer, "Sağ kolumu tam kullanamıyorum, akciğerlerim tam anlamıyla çalışmıyor. Olay anında bir doktor komşumuz bana ilk müdahaleyi yaptı. Belki o orada olmasaydı ben çoktan ölmüş olurdum." ifadelerini kullandı.
"BU KARAR TÜM KADINLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Sezer, şöyle devam etti:
"- Kendisi beni ilkokul yıllarımdan tanıyormuş ama ben onu hiç tanımıyorum. Ben onu tanısam, böyle olacağını bilsem kaçardım. Ben evime giderken olay oldu. En ağır cezayı almasını istiyorum.
- Bu karar sadece benim için değil tüm kadınlar için çok önemli. Gelecek karar kadınlara yönelik şiddet konusunda adaletin nasıl tecelli edeceğini gösterecek güçlü bir emsal olmasını diliyorum."
Olayın üzerinden beş ay geçmesine rağmen korkularının halen devam ettiğini anlatan Sezer, "En ağır cezayı almasını hem kendim hem de tüm kadınlar için istiyorum. Ben halen korkuyorum. Olay anını izleyemedim ve izleyemeyeceğim. Ne kendimi ne de başka bir kadını o halde göremem, görmek de istemiyorum." diye konuştu.