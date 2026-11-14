Nurseli'nin adalet arayışı: "Bu karar tüm kadınlar için çok önemli"

Sezer, şöyle devam etti:

"- Kendisi beni ilkokul yıllarımdan tanıyormuş ama ben onu hiç tanımıyorum. Ben onu tanısam, böyle olacağını bilsem kaçardım. Ben evime giderken olay oldu. En ağır cezayı almasını istiyorum.

- Bu karar sadece benim için değil tüm kadınlar için çok önemli. Gelecek karar kadınlara yönelik şiddet konusunda adaletin nasıl tecelli edeceğini gösterecek güçlü bir emsal olmasını diliyorum."

Olayın üzerinden beş ay geçmesine rağmen korkularının halen devam ettiğini anlatan Sezer, "En ağır cezayı almasını hem kendim hem de tüm kadınlar için istiyorum. Ben halen korkuyorum. Olay anını izleyemedim ve izleyemeyeceğim. Ne kendimi ne de başka bir kadını o halde göremem, görmek de istemiyorum." diye konuştu.