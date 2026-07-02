O tarihlerde bu araçların Ankara'ya girişi yasak. NATO Zirvesi'nde hangi araçların Ankara'ya girişi yasaklandı?
02.07.2026 09:58
Son Güncelleme: 02.07.2026 10:08
Dünya diplomasisinin en sıcak zirvelerinden biri olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için başkent Ankara'da hazırlıklar son aşamaya geldi. 7-8 Temmuz tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek zirve nedeniyle kent genelinde en yüksek güvenlik protokolü uygulanıyor. Ankara Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, sivil araç kısıtlamalarının yanı sıra lojistik, gıda, ilaç ve ağır tonajlı taşımacılık yapan araçlar için çok sıkı kurallar ve geçici yasaklar ilan edildi. Peki, NATO Zirvesi'nde hangi araçların Ankara'ya girişi yasaklandı?
NATO Zirvesi öncesi Başkent'te güvenlik önlemleri artmaya devam ediyor. Ankara trafiğinin pürüzsüz akması ve güvenlik çemberinin eksiksiz sağlanması amacıyla belirli tarihler arasında bazı araçların şehre girişi tamamen engellenirken, bazı kritik nakliye araçlarına ise özel güzergah zorunluluğu getirildi. Peki, NATO Zirvesi'nde hangi araçların giriş çıkışı yasaklandı? Ağır tonajlı araçlar, yakıt tankerleri ve kamyonlar Ankara'ya ne zaman giremeyecek? İşte ayrıntılar.
MOTOKURYELER 6-9 TEMMUZ'DA BURALARA GİREMEYECEK
06-09 Temmuz 2026 tarihleri arasında başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı’ndan başlanarak geliş/gidiş istikametine Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü, Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevreleri motokuryelerin kullanımına kapatılmıştır.
4-9 TEMMUZ TARİHLERİNDE BU ALANLARA PARK ETMEK YASAK
Zirve nedeniyle kullanılacak güzergâhlar üzerinde, yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde ve bahçeleri içerisinde, ayrıca taksi duraklarının önünde, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM’ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparklarında, araç tamir servisleri, işyerlerinin otoparkları ve önlerinde bulunan araç, karavan gibi taşıtlar ile konteynerlerin 04-09 Temmuz 2026 tarihleri arasında bu alanlara park etmemeleri gerekmektedir.
5-10 TEMMUZ'DA HANGİ ARAÇLAR ANKARA'YA GİRİŞ YAPAMAYACAK?
Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 05 Temmuz 2026 saat 16.00’dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00’a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecektir.
BAZI ARAÇLAR İÇİN ÖZEL GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ
Gıda maddesi taşıyan kamyonlar 06 Temmuz 2026 saat 00.00’dan 09 Temmuz 2026 saat 05.00’a kadar geliş güzergâhlarına göre Çevre Yolundan İstanbul Yoluna katılarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez istikametini takiben Rajiv Gandhi Caddesinden GİMAT istikametine ve Hipodrom Caddesi üzerinden Roma Meydanı ışıklardan (U) dönüşü yaparak Toptancı Haline giriş yapabileceklerdir.
İlaç ve bozulacak acil malzeme taşıyan kamyonlar 06 Temmuz 2026 saat 00.00’dan 09 Temmuz 2026 saat 05.00’a kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarını kullanmak suretiyle Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı ile Atatürk Bulvarı haricindeki güzergâhları kullanabileceklerdir.