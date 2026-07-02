O tarihlerde bu araçların Ankara'ya girişi yasak. NATO Zirvesi'nde hangi araçların Ankara'ya girişi yasaklandı?

Dünya diplomasisinin en sıcak zirvelerinden biri olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için başkent Ankara'da hazırlıklar son aşamaya geldi. 7-8 Temmuz tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek zirve nedeniyle kent genelinde en yüksek güvenlik protokolü uygulanıyor. Ankara Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, sivil araç kısıtlamalarının yanı sıra lojistik, gıda, ilaç ve ağır tonajlı taşımacılık yapan araçlar için çok sıkı kurallar ve geçici yasaklar ilan edildi. Peki, NATO Zirvesi'nde hangi araçların Ankara'ya girişi yasaklandı?