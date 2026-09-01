ODTÜ'lü Mert'in kahreden ölümü. Lösemiyi yendi, kazada can verdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, ODTÜ'de Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim gören Mert Doğan Aydın'a (23), 26 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde Lyon ile oynadığı maçı izlemek için kafeye gitmek üzere yolun karşısına geçerken, otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Aydın, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası kaçan sürücü, çevredeki esnaf ve kuryelerin aracı takip etmesi sonucu durdurulup, polis tarafından yakalandı.

İsmi açıklanmayan 25 yaşındaki sürücünün daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da alkollü olduğu iddia edildi.