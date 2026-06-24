Ödüllü kemancı Laçin'in ölümüne yol açmıştı: Cezası onanan sürücüye tahliye kararı

Akyol'un ailesinin avukatı Berkay Boran ve sanık müdafisinin talebi üzerine dosya, Yargıtay 12. Ceza Dairesine gönderildi.

Temyiz talebini inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı, usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle onadı.

Kararda, şu değerlendirme yapıldı:

“Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemi uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinin kararında sanık müdafi ve katılan vekili tarafından öne sürülen temyiz sebeplerinin incelenmesi sonucunda hukuku aykırılık görülmediğinden oybirliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir.”

Tutuklu İ.H.Ç., denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.