OECD ile COP31 Başkanlığı stratejik ortak oldu
17.09.2026 14:58
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı'nın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile stratejik ortaklığını duyurdu.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı'na yönelik devam eden uluslararası temasları ve programları kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen OECD Konsey Toplantısı'na katıldı.
Kurum, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, OECD üyesi ülkelerin büyükelçileri ve OECD nezdindeki daimi temsilcilerin katıldığı toplantıda, COP31 Başkanlığı'nın Eylem Gündemi'ne ve önceliklerine yönelik bilgilendirme yaptı.
Bakan Kurum, "NATO ülkeleri, savunma yatırımlarını, milli gelirlerinin yüzde 5'ine kadar yükselten tarihi bir dönüşümün eşiğinde. Demek ki dünya geleceğe yönelik tehditler söz konusu olduğunda kaynak ayırmaktan çekinmiyor. Peki, iklim krizinden daha gerçek, daha yakın, daha kesin bir tehdit var mı? Bu durum karşısında neden harekete geçmiyoruz?" ifadelerini kullandı.
"İKLİM MESELESİ ARTIK BİR GÜVENLİK MESELESİDİR"
İklim güvenliğine de aynı stratejik ciddiyetle, aynı ölçekte kaynak seferberliğiyle yaklaşılması gerektiğine işaret eden Kurum, "Güvenlik, yalnızca askeri değil, iklimsel, ekonomik ve toplumsaldır. İklim meselesi artık bir gündem maddesi değil, bir güvenlik meselesidir. Ertelenemez, ötelenemez, ikinci plana atılamaz." diye konuştu.
OECD'nin ekonomi alanındaki uzmanlığının, güvenilir veri analizleri ve uluslararası karşılaştırma kapasitesinin bu sürece çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyleyen Kurum, ayrıca COP31 Başkanlığı'nın uygulamaya yönelik ortaya koyduğu "diyalog, uzlaşı, aksiyon" yaklaşımını anlattı.
COP31'in, başkanlığını ve ev sahipliğini Türkiye'nin, müzakere sürecinin başkanlığını ise Avustralya'nın üstlendiğini hatırlatan Kurum, COP31'e doğru giderken Ankara, İstanbul, Hatay, Bonn, Londra ve Trabzon kentlerinde düzenlenen önemli toplantılarla eylem gündemine yönelik hazırlıkların kamuoyuyla paylaşıldığının altını çizdi.
"UYGULAMA HEDEFLERİMİZLE EYLEME GEÇTİĞİMİZİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ"
Kurum, "Bütün bu çalışmalar bize aynı gerçeği gösterdi, iklim diplomasisinin ağırlık merkezini artık hedeflerden uygulamaya taşımamız gerekiyor." dedi.
Murat Kurum, COP31 Başkanlığı'nın 2035 Uygulama Hedefleri kapsamındaki 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması, atık üretimindeki artışın yarı yarıya azaltılması, bina sektöründe enerji kullanım yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılması, üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının da en az yüzde 15'e çıkarılması gibi başlıkları detaylandırdı.
Bu hedeflerin somut ve uygulanabilir hedefler olduğuna dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:
“Bu hedefler aslında bizim 1,5 derece hedefimiz, kararlılığımız doğrultusunda ortaya koyulmuş bir stratejidir. Ve bu hedeflerin gerçekleşmesiyle birlikte somut bir netice elde edeceğiz. Ne elde edeceğiz? Emisyonları azaltacağız. 2035'e kadar eylem gündemindeki hedeflerin gerçekleşmesi, bizim aslında 1,5 derece hedefimizdeki kararlılığımızı ortaya koyacak. Artık konuşmadan eyleme geçtiğimizi tüm dünyaya hep birlikte gösteriyor olacağız ve netice alacağız.”
Bakan Kurum, OECD ile COP31 Başkanlığı'nın stratejik ortaklığını duyurarak, OECD'nin veri ve ekonomik analiz kapasitesini, politika tecrübesini ve uluslararası karşılaştırma araçlarını COP31'in uygulama gündemiyle buluşturmak istediklerini ve bu bağlamda Antalya'ya kadar somut çıktılar üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.