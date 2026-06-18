Öğleden sonra kuvvetli sağanak geliyor. 19 ile uyarı

Güneydoğu illerinde ise aşırı sıcak bekleniyor. Buna göre hava sıcaklıkları Gaziantep, Mardin ve Siirt'te 36, Diyarbakır'da 37, Batman ve Adıyaman'da 38, Şanlıurfa'da ise 39 dereceye kadar yükselecek.