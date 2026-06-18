Öğleden sonra kuvvetli sağanak geliyor. 19 ile uyarı

18.06.2026 05:21

Son Güncelleme: 18.06.2026 08:19

NTV - Haber Merkezi

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Ege ve İç Anadolu'nun yanı sıra Sinop ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. MGM 19 ile sarı kodla sel uyarısı yaptı.

Öğleden sonra kuvvetli sağanak geliyor. 19 ile uyarı
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre bugün öğleden sonra Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun gök gürültülü sağanak bekleniyor.

19 İLE SEL UYARISI 1
Anadolu Ajansı

19 İLE SEL UYARISI

MGM; yağışların kuvvetli olacağı Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Uşak ve Karabük için sel uyarısı yaptı.

KUVVETLİ RÜZGAR 2
Anadolu Ajansı

KUVVETLİ RÜZGAR

Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu için saatte 40-60 kilometre hızda kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'DA HAVA SERİNLİYOR 3
Anadolu Ajansı

İSTANBUL'DA HAVA SERİNLİYOR

İstanbul'da şiddetli poyrazın etkisiyle hissedilen hava sıcaklığı 19 dereceye kadar gerileyecek.

Öğleden sonra kuvvetli sağanak geliyor. 19 ile uyarı 4
Anadolu Ajansı

Yarın ise İzmir'de hava açıyor, İstanbul'un yanı sıra Antalya ve Adana çevrelerine de kuvvetli sağanak yağış geliyor.

Öğleden sonra kuvvetli sağanak geliyor. 19 ile uyarı 5
Anadolu Ajansı

Güneydoğu illerinde ise aşırı sıcak bekleniyor. Buna göre hava sıcaklıkları Gaziantep, Mardin ve Siirt'te 36, Diyarbakır'da 37, Batman ve Adıyaman'da 38, Şanlıurfa'da ise 39 dereceye kadar yükselecek.

Öğleden sonra kuvvetli sağanak geliyor. 19 ile uyarı 6
Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 17/28 derece.

 

- İstanbul 19/27 derece.

 

- Denizli 20/32 derece.

 

- İzmir 20/33 derece.

 

- Adana 22/32 derece.

 

- Ankara 16/30 derece.

 

- Samsun 18/26 derece.

 

- Erzurum 11/27 derece.

 

- Malatya 17/33 derece.

 

- Kars 10/24 derece.

 

- Diyarbakır 20/38 derece.

 

- Şanlıurfa 25/39 derece.

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