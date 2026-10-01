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Bugün öğleden sonraya dikkat. Kuvvetli sağanak geliyor gece yarısına kadar devam edecek

01.10.2026 09:03

Son Güncelleme: 01.10.2026 09:18

Deniz OganGündem editörü

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Türkiye'yi etkisi altına alan kuvvetli sağanaklar bugün de yurdun birçok bölgesinde etkili olacak. Meteoroloji, 15 il için sarı kod verirken sel ve su baskınları için vatandaşları uyardı.

Bugün öğleden sonraya dikkat. Kuvvetli sağanak geliyor gece yarısına kadar devam edecek
Anadolu Ajansı

Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış ve serin hava, hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.

 

Sağanak yağışlar bugün Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmaya devam edecek.

 

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük hava tahmini raporunu da yayımladı.

 

Son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Amasya ve Tokat dışında) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün öğleden sonraya dikkat. Kuvvetli sağanak geliyor gece yarısına kadar devam edecek 1
Resmi Kurum

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ederken kuvvetli rüzgar, hissedilen sıcaklığı daha da düşürüyor.

 

Bugün kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken Marmara ve Ege’de ise hızı saatte 60 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

 

Saat 12.00'den sonra yağışların ve rüzgarın kuvvetlenmesi öngörülüyor.

 

15 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

 

Meteoroloji, 15 il için de uyarı yayımladı.

 

Sarı kod verilen illerde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.

 

İşte sarı kod verilen iller:

 

“Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Osmaniye.”

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU 2
Anadolu Ajansı

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

 

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

 

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

UŞAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

 

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

 

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

 

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

 

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

NEVŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün öğleden sonraya dikkat. Kuvvetli sağanak geliyor gece yarısına kadar devam edecek 3
Anadolu Ajansı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

 

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

 

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

 

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

 

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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