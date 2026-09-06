Oğluyla ilk kez maça gitmişti. Derbide kalbine yenildi
06.09.2026 18:19
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Gerçek Yaşar’ın, oğlu ile ilk kez birlikte stadyumda maç izlemeye gittiği ortaya çıktı.
Jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl’de 2003 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak gazi olan Gerçek Yaşar, daha sonra Mersin’de Mut Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalıştı ve buradan emekli oldu.
Fenerbahçe taraftarı olan Yaşar, gezmek için gittiği İstanbul’da 16 yaşındaki oğlu Gazi Yaşar ile birlikte ilk kez tribünden maç izlemek istedi. Baba-oğul, Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı ağırladığı derbi için Chobani Stadyumu’ndaki yerlerini aldı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde fenalaşan Gerçek Yaşar’a ilk müdahale statta yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yaşar’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yaşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri de karşılaşmanın ardından Gerçek Yaşar için taziye mesajı yayımladı.
Cenazesi memleketi Mersin’in Mut ilçesine götürülen Gerçek Yaşar’ın yarın öğle saatlerinde toprağa verileceği bildirildi.