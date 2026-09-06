Oğluyla ilk kez maça gitmişti. Derbide kalbine yenildi

Jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl’de 2003 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak gazi olan Gerçek Yaşar, daha sonra Mersin’de Mut Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalıştı ve buradan emekli oldu.

Fenerbahçe taraftarı olan Yaşar, gezmek için gittiği İstanbul’da 16 yaşındaki oğlu Gazi Yaşar ile birlikte ilk kez tribünden maç izlemek istedi. Baba-oğul, Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı ağırladığı derbi için Chobani Stadyumu’ndaki yerlerini aldı.