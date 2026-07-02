Öğrenci affı nedir, çıktı mı? Öğrenci affı Meclis'e sunuldu mu, ne zaman çıkacak?
02.07.2026 13:13
Eğitim hayatı maddi imkansızlıklar, devamsızlık, kayıt yenilememe veya çeşitli nedenlerle yarıda kalan on binlerce eski öğrenci, öğrenci affının gündeme gelmesiyle araştırmalara başladı. Yükseköğretim Kanunu’nda köklü değişiklikler öngören ve kamuoyunda uzun süredir heyecanla beklenen 2026 üniversite öğrenci affı düzenlemesinde kritik adım atıldı. Kampüslere geri dönerek yarım bıraktıkları ön lisans, lisans veya lisansüstü diplomalarını almak isteyen vatandaşlar, öğrenci affının çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki, öğrenci affı nedir, çıktı mı? Öğrenci affı Meclis'e sunuldu mu, ne zaman çıkacak?
Öğrenci affında son durum, öğrencilik hayatı yarıda kalan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. AK Parti milletvekilleri, 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Peki, öğrenci affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?
ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?
Teklifle, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere gidilecek.
Ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler ile kayıt yaptırma hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.
KİMLER FAYDALANAMAYACAK?
Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.
Teklifle, Yükseköğretim Kanunu'nda bazı düzenlemeler de yapılacak. Kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
2 Temmuz 2026 tarihinde AK Parti tarafından "öğrenci affı" Meclis'e sunuldu.
Teklifin, Meclis komisyonunda değerlendirilip kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla imzalanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla öğrenci affı resmen geçerli olacak.