Öğrenci, memur, esnaf... Herkesi ilgilendiriyor: İstirahat raporlarında yeni dönem

Bakanlıktan yapılan açıklamada, e-Rapor Sistemi'nden öğrencilerin, 18 yaşını doldurmamış kişilerin, memurlarının, kamu görevlilerinin, esnaf ve serbest meslek sahiplerinin yararlanabileceğine vurgu yapıldı.

Vatandaşların istirahat raporlarına e-Devlet üzerinden erişebileceklerinin belirtildiği açıklamada yeni düzenlemenin, işlemlerin daha hızlı ve pratik şekilde yürütülmesine olanak sağlayacağı aktarıldı.

"Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tüm sağlık hizmet sunucularında görev yapan hekimler tarafından düzenlenebilecek olan istirahat raporları, elektronik ortamda güvenli şekilde kayıt altına alınırken, raporlar 'e-Rapor Doğrulama Servisi' üzerinden de doğrulanabilecek." ifadelerinin yer aldığı açıklamada "Ayrıca elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporları için basılı çıktı alınmasına gerek kalmadan işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek." denildi.