Öğrenci, memur, esnaf... Herkesi ilgilendiriyor: İstirahat raporlarında yeni dönem
18.07.2026 14:23
Sağlık Bakanlığı, istirahat raporlarına ilişkin yeni düzenlemesini hayata geçirdi.
Sağlık Bakanlığı’nın "e-Rapor Sistemi" ile vatandaşların sağlık kuruluşlarından aldıkları istirahat raporları belirli istisnalar dışında elektronik ortamda düzenlenmeye başlandı.
Yeni uygulamayla birlikte, daha önce sistemde dijital karşılığı bulunmayan istirahat raporlarının da elektronik ortamda düzenlenmesi sağlandı.
HERKESİ İLGİLENDİRİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, e-Rapor Sistemi'nden öğrencilerin, 18 yaşını doldurmamış kişilerin, memurlarının, kamu görevlilerinin, esnaf ve serbest meslek sahiplerinin yararlanabileceğine vurgu yapıldı.
Vatandaşların istirahat raporlarına e-Devlet üzerinden erişebileceklerinin belirtildiği açıklamada yeni düzenlemenin, işlemlerin daha hızlı ve pratik şekilde yürütülmesine olanak sağlayacağı aktarıldı.
"Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tüm sağlık hizmet sunucularında görev yapan hekimler tarafından düzenlenebilecek olan istirahat raporları, elektronik ortamda güvenli şekilde kayıt altına alınırken, raporlar 'e-Rapor Doğrulama Servisi' üzerinden de doğrulanabilecek." ifadelerinin yer aldığı açıklamada "Ayrıca elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporları için basılı çıktı alınmasına gerek kalmadan işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek." denildi.
SGK'NIN RAPORU FARKLI!
Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği e-Rapor Sistemi ile SGK tarafından düzenlenen istirahat raporlarının kapsam olarak farklı olduğuna da dikkat çekilen açıklamada şöyle devam edildi.
"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4/A sigortalı işçiler ile isteğe bağlı 4/B sigortalılarının istirahat raporları, yine SGK sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecektir."