Öğrencilere maaş gibi burs müjdesi. O üniversiteyi seçene her ay 25 bin TL burs desteği

Bartın Üniversitesini Geliştirme ve Destekleme Vakfı, başarılı öğrencilerin BARÜ’yü tercih etmelerini teşvik etmek ve eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla önemli bir burs programını hayata geçiriyor.

Bu kapsamda 2026 yılı YKS puan türlerinden herhangi birinde Türkiye genelinde ilk 5 bin içerisinde yer alarak BARÜ’yü tercih edip yerleşen öğrenciler, vakıf tarafından belirlenen başarı kriterlerini sağlamaları şartıyla burs desteğinden yararlanabilecek.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl 9 ay süreyle aylık 25.000 TL burs verilecek. Böylece öğrencilerin eğitim süreçlerini daha güçlü imkânlarla sürdürmeleri ve akademik başarılarını desteklemeleri hedefleniyor.