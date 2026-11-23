Oğulları 36 gündür yaşam savaşı veren aileye tehdit yağıyor: "Sizden 84 kişinin canını alacağız"
23.11.2026 14:49
Adana'da ağabeyinin borcu gerekçe gösterilip başından vurulan Nurmuhammed Musaoğlu'nun ailesi tehdit edildiklerini açıkladı.
Adana'da ağabeyinin alacaklılarının azmettirmesi sonucu başından vurulan ve 36 gündür yaşam savaşı veren 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun ailesi tehdit ediliyor.
Olay, 19 Ekim günü Seyhan'da meydana gelmişti. Temizlik ürünleri satan dükkana motosikletle gelen iki kişiden 17 yaşındaki A.E. kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'nu tabancayla başından vurdu. Şüpheli kendisini bekleyen motosikletle kaçtı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Musaoğlu, 36 gündür yaşam savaşı veriyor.
Olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri, saldırgan A.E.'yi, Mersin'e kaçmak üzereyken yakaladı. Saldırının ardında Kurşunlar isimli bir çete olduğu öne sürülürken, 29 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Saldırının ise Musaoğlu’nun ağabeyi Ümit Musaoğlu’nun borcu nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.
"84 KİŞİNİN DAHA CANINI ALACAĞIZ"
Bu tarihten sonra Musaoğlu ailesine tehdit mesajları gelmeye başladı. Mesajlarda, "Size kim selam verirse onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, iki saatte sizi vuracağız." ifadeleri yer aldı.
Geçen günlerde ise Ercüment Musaoğlu'na, "Sizden bir can aldık, ailenizden 84 kişinin daha canını alacağız. Devlete kendinizi yaslamışsınız, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz." şeklinde yeniden tehdit mesajları gönderildiği öne sürüldü.
Bir başka mesajda ise “Siz 85 kişiyi dolandırdınız, ben de sizden 85 can alacağım.” yazdığı görüldü.
"36 GÜNDÜR ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR"
Nurmuhammed'in babası Ercüment Musaoğlu, 36 gündür tehditlerin devam ettiğini öne sürerek, "Çocuğum ölüm kalım mücadelesi verirken, onun derdiyle uğraşıp umutlu bir haber beklerken, yakın arkadaşlarıma ulaşıp bizlere tehdit mesajları atıyorlar." diye konuştu.
Baba Musaoğlu, "Bu size son seslenişim olmasın. Beni ve çocuklarımı lütfen koruyun." ifadelerini kullandı.
Anne Nursel Musaoğlu ise her an saldırı korkusuyla yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:
"- Eşim, dostum ve akrabalarımla tehdit ediliyorum. ‘Sizi öldüreceğiz, paranızı alacağız ve siz de sessiz kalacaksınız’ diyerek üzerimizde baskı kuruyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık, artık gücümüz kalmadı. İçimiz paramparça. Yaşayan bir ölü gibi olduk, ne olur sesimizi duyun. Bir anne olarak sizlere yalvarıyorum, lütfen bize destek olun."