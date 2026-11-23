Bu tarihten sonra Musaoğlu ailesine tehdit mesajları gelmeye başladı. Mesajlarda, "Size kim selam verirse onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, iki saatte sizi vuracağız." ifadeleri yer aldı.

Geçen günlerde ise Ercüment Musaoğlu'na, "Sizden bir can aldık, ailenizden 84 kişinin daha canını alacağız. Devlete kendinizi yaslamışsınız, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz." şeklinde yeniden tehdit mesajları gönderildiği öne sürüldü.

Bir başka mesajda ise “Siz 85 kişiyi dolandırdınız, ben de sizden 85 can alacağım.” yazdığı görüldü.