Oğuz Murat Aci davası. Cihantimur'un avukatından tazminat karşılığında anlaşma talebi

Tanık Süleyman Keçici ise orman yolunda yakıt aldıktan sonra ATV aracının arızalandığını belirterek şunları söyledi: "Biz aracı tamir etmeye çalıştık. Orman karanlıktı, rahmetli Oğuz Murat Aci aracını çevirdi, gelen araçlara ışık olsun, fark etsinler diye. Kaza öncesinde bir iki araç yanımızdan geçmişti. Onlar ışığı gördüğü için yavaşlamış, hatta bir araç durup yardım etmek istemişti. O araç geçtikten sonra virajda bir araç görmemizle, bize çarpmaları bir oldu.

Kaza sırasında bayılmışım, uçurumun biraz aşağısına düşmüşüm. Kendi çabamla dışarı çıktım. İbrahim Gümüş isimli arkadaşım yanıma geldi. Tahsin isimli arkadaşımız bir arabanın altındaydı. Tahsin'i çıkardıktan sonra Oğuz'un ortalıkta olmadığını fark ettim. Benim düştüğüm yere baktım, benim düştüğüm yerin yakınında Aci yan yatıyordu. Sonra sağlık ekipleri geldi."

Müşteki Pervin Aci, tanık Süleyman Keçici'ye, "Siz, bir bayana, ‘beni çıkarır mısınız' demişsiniz, bayan ise ‘benim ayaklarıma diken batar' demiş. Bu ifadeniz doğru mu?" şeklinde soru yöneltti. Tanık Keçici soruyu, "Ben hatırladığım her şeyi anlattım. Böyle bir beyanım ifadelerimde yok. Böyle bir şey yaşanmadı" dedi.

Cumhuriyet Savcısı tanığa, aracın dönemece girip, müştekilere çarpma arasındaki süreyi sordu. Tanık Keçici, "2 saniye içerisinde yaşandı her şey. Ben en başta 120-130 kilometre hızla geldiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.