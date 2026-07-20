Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. İşlemlerin "2023'ten itibaren sıra dışı şekilde arttı" iddiası

Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferi kaydına rastlanılmadığı da raporda yer aldı. Ancak hesap hareketlerinde birbirinden bağımsız iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği bilirkişi raporunda kaydedildi.

Birinci bağlantı hattında; Oğuzhan Uğur'u Serhat Aydın ile 400 bin TL, Barış Zümrüt ile 350 bin 350 TL ve Ercüment Karataş ile 52 bin TL olmak üzere bu üç kişiyle toplam 802 bin 350 TL tutarında doğrudan parasal ilişkisinin bulunduğu iddia edildi.

Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş'ın her birinin Mehmet Sait Köse ile ayrı ayrı doğrudan mali temasının bulunduğu; Köse'nin ise Yeliz Kaya'ya iki işlemde toplam 550 bin TL gönderdiği tespit edildi.

Söz konusu üç kişinin yalnızca Oğuzhan Uğur ile sınırlı kalmayarak, Tuğrul Uğur ve Babala TV hesaplarına da tekrar eden ve yüksek tutarlara ulaşan işlem tarafları oldukları bilirkişi raporunda yer aldı.