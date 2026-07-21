Oğuzhan Uğur ile Haluk Levent aynı cezaevinde kalacak

Mevcut delil durumu itibarıyla üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin (şüpheli ifadeleri, telefon ön inceleme tutanakları, gözaltı kararları, arama, el koyma ve inceleme tutanakları, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma evrakına ilişkin fezlekesi, TÜRMOB ve diğer durum tespit raporları, özel denetim raporları, banka hesap hareketleri, tüm kolluk tutanakları ve soruşturma evrakı) bulunduğuna dikkati çekilen kararda, dosyada delillerin tamamen toplanmadığı vurgulandı.

Kararda, isnat olunan eyleme yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu, atılı suçların vasıf ve mahiyetinin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiriyle ölçülü olması, eylemin işleniş biçimi birlikte gözetildiğinde adli kontrol tedbirleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacağının değerlendirildiğine işaret edilerek, şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildiği bildirildi.