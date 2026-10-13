Okul güvenliği için yeni proje. Ayrıntılar ortaya çıktı

Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 30 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak. Bu uygulamayla, okul çevresi ve giriş-çıkış noktalarında daha kapsamlı önlem alınması hedefleniyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 30 bin kişinin işe alınacağını söylemişti.

Bahçe görevlisi adıyla istihdam edilecek görevliler, okulların güvenliği ve okullarda yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önüne geçebilmek için mesai yapacak.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakan Çiftçi, söz konusu işe başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağını açıklamıştı.

Valiliklerle birlikte hangi ile kaç kontenjan düştüğünü belirlediklerini anlatan Bakan Çiftçi, her ay yapılan toplantılarla okulların risk durumlarının yeniden ele alındığını da ifade etmişti.

Bakan Çiftçi, riskli görülen okullarda emniyet güçlerinin görev yapmaya devam edeceğini belirterek, bahçe görevlilerinin ise ekstra bir önlem olarak işe başlayacağını anlatmıştı.

BAHÇE GÖREVLİLERİ NEREDE GÖREV YAPACAK?

Okullarda yaşanan saldırıların ardından 7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli açıklanmıştı. Bahçe görevlilerinin göreve başlamasıyla birlikte söz konusu modelin fiziki güvenlik ve erken uyarı ayağının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Buna göre bahçe görevlileri okul giriş-çıkışlarında görev yapacak.

Görevliler, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek ve şüpheli bir durum yaşanması halinde bu durumu okul yönetimi ile kolluk kuvvetlerine bildirecek.