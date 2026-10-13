Okul güvenliği için yeni proje. Ayrıntılar ortaya çıktı
13.10.2026 10:27
Son Güncelleme: 13.10.2026 10:45
Okul saldırıları, uyuşturucu ve zorbalık tehlikelerine karşı İçişleri Bakanlığı'nın "Şefkat Kalkanı" projesi hayata geçiyor. Projeyle ailenin riski erken fark etmesi amaçlanıyor.
Okul saldırıları bir süredir Türkiye'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Okul saldırıları, uyuşturucu ve zorbalık tehlikelerine karşı "Şefkat Kalkanı" projesi hayata geçiyor.
İçişleri Bakanlığı, projeyle riskin evde fark edilmesini amaçlıyor. Polisin katılımıyla aileleri bilgilendirme toplantıları yapılacak. Gönüllülük esas olacak, çocuğun mahremiyeti korunacak. Okul güvenliği için tespit, önleme ve müdahale aşamaları oluşturulacak.
“ÇOCUKLAR GELMEDEN YARIM SAAT ÖNCE GÖREV BAŞINDA OLUN”
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen asayiş toplantısına katıldı.
Okulların etrafından denetimlerin artırılması talimatını veren Bakan Çiftçi şöyle konuştu:
“Günümüzün en önemli konularından birisi artık okul güvenliği haline dönüştü. Okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. İhtiyacı olan yerlerde jandarma kanalıyla güvenlik korucularını, geçici güvenlik korucularını, emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim. Daha fazla tedbir almamız gereken yerlerde mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerinin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.”
AİLEYE RİSKİ ERKEN FARK ETME EĞİTİMİ VERİLECEK
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin geçtiğimiz hafta sonu duyurduğu "Şefkat Kalkanı" projesinin ayrıntıları da belli oldu.
Kısa sürede hayata geçirilecek projede amaç ailenin çocuğuyla ilgili olası riski erkenden fark etmesi, sürecin içinde aktif rol üstlenmesi.
Proje kapsamında ailelere dijital ve gerçek dünyada riskleri tanıma, bazı evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli biçimde korunması, gerektiğinde kiminle iletişime geçileceği noktasında eğitimler verilecek.
POLİSİN KATILIMIYLA AİLELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILACAK
Toplantılarda Asayiş, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinden gelen ekipler bilgilendirme yapacak. Eğitimler sonunda erken uyarı zinciri kurulmuş olacak, riskler büyümeden fark edilecek.
GÖNÜLLÜLÜK ESAS OLACAK, ÇOCUĞUN MAHREMİYETİ KORUNACAK
Eğitimlerde gönüllük esas olacak ve çocuğun mahremiyeti korunacak. Proje kapsamında, zorbalığa uğrayan tehdit gören çocuklar içinse Çocuğun Güvenli Sesi uygulaması yürütülecek.
Çocuğun korkmadan başvurabileceği güvenli ve gizli kanalların tanıtımı yapılacak.
OKULLARDA YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Yaşanan okul saldırılarının ardından okullardaki güvenliğin artırılmasına yönelik yeni bir adım atıldı. Okul giriş ve çıkışları sıkı denetime alındı ve turnike sistemi kuruldu.
Ayrıca, veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek.
GÜVENLİK KAMERALARI KURULDU
Güvenlik tedbirleri kapsamında okul içi ve çevresini gören güvenlik kameraları da aktif hale getirilerek kör noktalar aydınlatıldı.
OKUL GİRİŞİNDE KONTROLLER ARTACAK
Yeni uygulamayla birlikte okul girişlerindeki kontroller de artırılacak. Görevliler, gerekli görülen durumlarda el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması yapabilecek.
Böylece kesici, delici veya ateşli silah gibi tehlike oluşturabilecek maddelerin okullara sokulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
30 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ İŞE ALINACAK
Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 30 bin bahçe görevlisi de okullarda görev yapacak. Bu uygulamayla, okul çevresi ve giriş-çıkış noktalarında daha kapsamlı önlem alınması hedefleniyor.
Geçtiğimiz ağustos ayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 30 bin kişinin işe alınacağını söylemişti.
Bahçe görevlisi adıyla istihdam edilecek görevliler, okulların güvenliği ve okullarda yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önüne geçebilmek için mesai yapacak.
BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK
Bakan Çiftçi, söz konusu işe başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağını açıklamıştı.
Valiliklerle birlikte hangi ile kaç kontenjan düştüğünü belirlediklerini anlatan Bakan Çiftçi, her ay yapılan toplantılarla okulların risk durumlarının yeniden ele alındığını da ifade etmişti.
Bakan Çiftçi, riskli görülen okullarda emniyet güçlerinin görev yapmaya devam edeceğini belirterek, bahçe görevlilerinin ise ekstra bir önlem olarak işe başlayacağını anlatmıştı.
BAHÇE GÖREVLİLERİ NEREDE GÖREV YAPACAK?
Okullarda yaşanan saldırıların ardından 7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli açıklanmıştı. Bahçe görevlilerinin göreve başlamasıyla birlikte söz konusu modelin fiziki güvenlik ve erken uyarı ayağının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Buna göre bahçe görevlileri okul giriş-çıkışlarında görev yapacak.
Görevliler, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek ve şüpheli bir durum yaşanması halinde bu durumu okul yönetimi ile kolluk kuvvetlerine bildirecek.
CAYDIRICILIK SAĞLAYACAK
Bu personelin, okula çevresindeki yabancı takibi yaparak; kavga, akran zorbalığı ve güvenlik risklerine karşı caydırıcılık sağlaması hedefleniyor.
Aynı zamanda öğretmenlerin üzerindeki yükün hafifletilmesi de amaçlanıyor.
OKUL SALDIRILARI TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE
14 Nisan'daki ilk okul saldırısı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleşmişti. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren bir öğrenci etrafa ateş açmıştı. Olayda 16 kişiyi yaralayan saldırgan aynı silahla yaşamına son vermişti.
İkinci saldırı ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 15 Nisan'da yaşanmıştı. Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören sekizinci sınıf öğrencisinin düzenlediği saldırıda bir öğretmen ile dokuz öğrenci yaşamını yitirmişti.
Saldırıyı gerçekleştiren Mersinli'nin babasının silahlarını kullandığı belirlenmişti. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleşen saldırılar sonrası okulların güvenliğine yönelik bir dizi önlem alınmıştı.
2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda son olarak İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında bir protokol imzalanmıştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, birinci ve ikinci derece riskli okullarda polis görevlendirileceğini söylemişti.
BAŞAKŞEHİR'DEKİ BIÇAKLI SALDIRI
İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda 6 Ekim'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybederken 7 öğrenci ise yaralanmıştı.
Saldırıyı Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 10. sınıf kız öğrencisi F.M., gerçekleştirdiği tespit edilmişti.
ESENYURT'TAKİ BIÇAKLI KAVGA
İstanbul Esenyurt'ta da 7 Ekim'de bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada iki öğrenci yaralanırken 16 yaşındaki öğrenci ise gözaltına alınmıştı.
MANİSA'DA OKUL ÖNÜNDE SALDIRI
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 22 Eylül'de saat 08.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmişti.
Dokuzuncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen H.O. isimli saldırgan, elindeki av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açmıştı.
Saldırıda 11 öğrenci yaralanmış, üçünün durumunun kritik olduğu bildirilmişti.
Olayın ardından kaçan saldırgan, elindeki av tüfeğiyle güvenlik kamerası tarafından görüntülenmiş; bir süre sonra yakalanmıştı.