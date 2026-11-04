Okul saldırıları sonrası tehdit paylaşımlarına istenen ceza belli oldu

Paylaşımların içeriği ve yapıldığı zaman birlikte değerlendirildiğinde, ifadelerin sıradan küfür veya soyut bir tartışma olarak değil, gerçekleşmiş okul saldırılarının ardından yeni saldırıların yapılabileceği yönünde aleni tehdit ve korkutma mesajları olarak algılanmaya elverişli olduğu kaydedilen iddianamede, gruplardaki paylaşımları yapanların İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliğince tespit edilerek yakalandıkları belirtildi.

Sanıkların emniyette alınan ifadelerine yer verilen iddianamede, sanık Eren E.'nin söz konusu grubu kurduğunu ifadesinde kabul ettiği aktarıldı.

Eren E., soruşturmadaki paylaşımların yapılmış olduğu söz konusu grubu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yapılan saldırılardan sonra bu oluşum popüler olduğu için kurduğunu anlatarak, bu ismi kullanarak çok sayıda takipçi bulundurabileceği bir Telegram grubuna sahip olmak istediğini öne sürdü.

Daha sonra grubun ismini değiştirip farklı bir isimle birlikte gruba dahil olan takipçilerle bunu reklam ve para kazanmak için kullanmayı amaçladığını aktaran sanık, adı geçen oluşumla hiçbir bağının bulunmadığını iddia etti.

Eren E., paylaşımların içerik üreticisinin kendisi olmadığını öne sürerek, bu paylaşımları yine aynı isimle açılmış, içerisinde 15-20 bin kişi bulunan kendisine ait olmayan, dahil olduğu farklı bir gruptan alıntı yaptığını savundu.

Mesajların suç içerikli mesajlar olduğunu bilmediğini, hesabını aktif ederken alkollü olduğunu, mesajları diğer gruptan takipçi sayısını artırabilmek için kopyalayıp yapıştırdığını iddia eden sanık, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, olayın ciddiyetini gözaltına alındıktan sonra anladığını ve pişman olduğunu kaydetti.