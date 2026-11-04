Okul saldırıları sonrası tehdit paylaşımlarına istenen ceza belli oldu
04.11.2026 13:37
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapan sanıklar için 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 11'i tutuklu 13 sanık hakkında 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Nisan'da Şanlıurfa'da, ertesi gün de Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrasında çeşitli platformlar üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunan 11'i tutuklu 13 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, iki ildeki okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarına yönelik yeni saldırı yapılacağına ilişkin kamuoyunda yoğun endişe ve tedirginliğin bulunduğu bir dönemde, Telegram platformunda 4 farklı grupta okul saldırılarına, öldürme eylemlerine ve yeni saldırı ihtimallerine ilişkin paylaşımlar yapıldığı ifade edildi.
PAYLAŞIMLARI YAPANLAR TEK TEK YAKALANDI
Paylaşımların içeriği ve yapıldığı zaman birlikte değerlendirildiğinde, ifadelerin sıradan küfür veya soyut bir tartışma olarak değil, gerçekleşmiş okul saldırılarının ardından yeni saldırıların yapılabileceği yönünde aleni tehdit ve korkutma mesajları olarak algılanmaya elverişli olduğu kaydedilen iddianamede, gruplardaki paylaşımları yapanların İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliğince tespit edilerek yakalandıkları belirtildi.
Sanıkların emniyette alınan ifadelerine yer verilen iddianamede, sanık Eren E.'nin söz konusu grubu kurduğunu ifadesinde kabul ettiği aktarıldı.
Eren E., soruşturmadaki paylaşımların yapılmış olduğu söz konusu grubu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yapılan saldırılardan sonra bu oluşum popüler olduğu için kurduğunu anlatarak, bu ismi kullanarak çok sayıda takipçi bulundurabileceği bir Telegram grubuna sahip olmak istediğini öne sürdü.
Daha sonra grubun ismini değiştirip farklı bir isimle birlikte gruba dahil olan takipçilerle bunu reklam ve para kazanmak için kullanmayı amaçladığını aktaran sanık, adı geçen oluşumla hiçbir bağının bulunmadığını iddia etti.
Eren E., paylaşımların içerik üreticisinin kendisi olmadığını öne sürerek, bu paylaşımları yine aynı isimle açılmış, içerisinde 15-20 bin kişi bulunan kendisine ait olmayan, dahil olduğu farklı bir gruptan alıntı yaptığını savundu.
Mesajların suç içerikli mesajlar olduğunu bilmediğini, hesabını aktif ederken alkollü olduğunu, mesajları diğer gruptan takipçi sayısını artırabilmek için kopyalayıp yapıştırdığını iddia eden sanık, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, olayın ciddiyetini gözaltına alındıktan sonra anladığını ve pişman olduğunu kaydetti.
"KAVGA ORTAMI OLUŞTURMAK İÇİN PAYLAŞIM YAPTIM" SAVUNMASI
Sanıklardan Emre T. de ifadesinde, 2025'te liseden mezun olduğunu, herhangi bir iş yapmadığını, adli sicil kaydının olmadığını, ailesiyle birlikte yaşadığını belirtti.
Telegram uygulamasındaki hesabın kendisine ait olduğunu, yaklaşık 1 sene önce hesabı oluşturduğunu anlatan Emre T., paylaşımı gruptaki insanları sinirlendirip kavga ortamı oluşturarak eğlenmek amacıyla yaptığını, amacının sadece kara mizah ve eğlenmek olduğunu öne sürdü.
Sanık Taha Y. ise ifadesinde, üniversite eğitimine maddi sebeplerle ara verdiğini ve geri dönmek için maddi birikim amacıyla zaman zaman elektrik tamiratı ve tadilat işlerine gittiğini belirterek, elektronik ve yazılım programlama tarzı konuları pek bilmediğini, silahlara, her türlü öldürücü alete ve bilgisayar oyunlarına hiç merakının olmadığını iddia etti.
İddianamede, Eren E., Taha Y., Berkay B., Ümit N., Zeki Cihan D., Emre T., Düzgün Ali E., Fatih A., Hanifi Y. Kadircan Y., Seyfullah B., Veli F. ve Özgür D.'nin "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
İstanbul asliye ceza mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.
OKUL SALDIRILARI TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE
14 Nisan'daki ilk okul saldırısı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleşmişti. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren bir öğrenci etrafa ateş açmıştı. Olayda 16 kişiyi yaralayan saldırgan aynı silahla yaşamına son vermişti.
İkinci saldırı ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 15 Nisan'da yaşanmıştı. Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören sekizinci sınıf öğrencisinin düzenlediği saldırıda bir öğretmen ile dokuz öğrenci yaşamını yitirmişti.
Saldırıyı gerçekleştiren Mersinli'nin babasının silahlarını kullandığı belirlenmişti. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleşen saldırılar sonrası okulların güvenliğine yönelik bir dizi önlem alınmıştı.
2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda son olarak İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında bir protokol imzalanmıştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, birinci ve ikinci derece riskli okullarda polis görevlendirileceğini söylemişti.
BAŞAKŞEHİR'DEKİ BIÇAKLI SALDIRI
İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda 6 Ekim'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybederken 7 öğrenci ise yaralanmıştı.
Saldırıyı Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 10. sınıf kız öğrencisi F.M., gerçekleştirdiği tespit edilmişti.
ESENYURT'TAKİ BIÇAKLI KAVGA
İstanbul Esenyurt'ta da 7 Ekim'de bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada iki öğrenci yaralanırken 16 yaşındaki öğrenci ise gözaltına alınmıştı.
MANİSA'DA OKUL ÖNÜNDE SALDIRI
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 22 Eylül'de saat 08.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmişti.
Dokuzuncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen H.O. isimli saldırgan, elindeki av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açmıştı.
Saldırıda 11 öğrenci yaralanmış, üçünün durumunun kritik olduğu bildirilmişti.
Olayın ardından kaçan saldırgan, elindeki av tüfeğiyle güvenlik kamerası tarafından görüntülenmiş; bir süre sonra yakalanmıştı.