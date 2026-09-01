Okul saldırısı davası başlıyor. İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakim karşısına çıkıyor
01.09.2026 08:12
Son Güncelleme: 01.09.2026 08:12
Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiğini okul saldırısıyla ilgili dava cuma günü başlıyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında iddianame düzenledi.
İSTENEN CEZA
Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada Uğur Mersinli “Olası kastla öldürme” suçundan 10 kez müebbet, “Olası kastla yaralama'” suçundan da 30 yıla kadar, Peyman Pınar Mersinli ise “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
Saldırganın anne ve babası cuma günü hakim karşısına çıkacak.
İDDİANAMEDEN AYRINTILAR
İddianamede savcılık, polis başmüfettişi olan Uğur Mersinli'nin, çocuğunun psikolojik durumunu, kendisine zarar verme davranışlarını ve silahlara yönelik ilgisini bilmesine rağmen gerekli tedbirleri almadığını öne sürdü.
Babanın, saldırganı poligona götürerek silah kullanmasına izin verdiği, çok sayıda silahı kolay ulaşılabilir biçimde evde tuttuğu ve dijital faaliyetlerini yeterince denetlemediği ileri sürüldü.
Mersinli’nin saldırı sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları öngörebilecek durumda olduğu savunuldu.
TEHLİKEYİ ÖNGÖRDÜ İDDİASI
Anne Peyman Pınar Mersinli’nin ise çocuğunun psikolojik sorunlarına ilişkin uyarılara rağmen gerekli sağlık başvurularını yaptırmadığı, tehlikeyi öngörmesine karşın gerekli dikkat ve özeni göstermediği iddia edildi.
Her iki şüpheli de ifadelerinde suçlamaları kabul etmemişti.
5 TABANCA VE İKİ BOŞ ŞARJÖR BULUNMUŞTU
Koridorun sonunda beş tabanca, iki boş şarjör ve silahların taşındığı değerlendirilen bir çanta bulunmuş ve olay yerinden toplam 84 kovan toplanmıştı.
Kriminal incelemede, yaşamını yitiren ve yaralanan kişilere isabet eden mermilerin saldırıda kullanılan silahlardan ateşlendiği belirlenmişti.
İddianamede, saldırıda kullanılan silahların Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu kaydedildi.
SALDIRIDAN ÖNCE OKULUN KROKİSİNİ ÇİZMİŞ
Saldırganın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede, okulun tükenmez kalemle çizilmiş krokileri bulunmuştu. Cep telefonunda farklı tarihlerde babasına ait silahlarla çekilmiş fotoğrafların yanı sıra saldırıdan iki gün önce babasıyla birlikte gittiği atış poligonuna ait görüntüler tespit edilmişti.
İddianamede, saldırganın bilgisayarında 11 Nisan 2026 tarihli, saldırının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntılı planlar içeren bir belge bulunduğu aktarıldı. Belgede, silahların ve şarjörlerin hazırlanması, okulun çıkışlarının kapatılması, tuvaletlerde silahlanılması ve sınıflara girilerek ateş edilmesine ilişkin ifadeler bulunduğu kaydedildi.
AİLEYE DEFALARCA UYARI YAPILMIŞ
İddianamede, saldırganın okul rehberlik servisinde farklı yıllarda toplam 32 bireysel görüşmeye katıldığı belirtildi.
Okul kayıtlarına göre, 2022 ve 2024 yıllarında velilere çocuğun psikolojik desteğe ihtiyacı bulunduğu ve hastaneye sevk edilmesi gerektiği yönünde bildirim yapıldığı, ancak hastane başvurusunun gerçekleştirilmediği ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin gündemine oturan saldırı Onikişubat ilçesinde yaşanmıştı.
İsa Aras Mersinli, beş silah ve yedi şarjörle doldurduğu çantayla Ayser Çalık Ortaokulu'na girerek iki sınıfa ateş açmıştı.
Saldırı sonucu 9 öğrenci ve bir öğretmen yaşamını yitirmişti.