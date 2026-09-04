Okul saldırısı davası başlıyor. İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası hakim karşısına çıkıyor

Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada Uğur Mersinli “Olası kastla öldürme” suçundan 10 kez müebbet, “Olası kastla yaralama'” suçundan da 30 yıla kadar, Peyman Pınar Mersinli ise “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Saldırganın anne ve babası bugün hakim karşısına çıkacak.