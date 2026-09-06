Okul zili onlar için erken çalacak. Uyum haftası yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme çanta aramasından, devamsızlık şartına; disiplin ve kayıt kurallarından, velilerle yapılacak görüşmelere kadar birçok yenilik içeriyordu. O düzenlemelerden biri okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için yapılan uyum haftalarıyla ilgili. Okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için eğitim öğretim yılı başlamadan önce düzenlenen uyum haftasında veliler de sürece aktif olarak dahil edilecek.

Bu kapsamda ebeveynlere yönelik özel programlar hazırlanacak. Programlarla ailelerin çocukların okula uyum sürecine daha bilinçli katkı sağlaması ve okul ile aile arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Böylece öğrencilerin yeni eğitim ortamına daha kolay uyum sağlamaları amaçlanıyor.