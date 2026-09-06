Okul zili onlar için erken çalacak. Uyum haftası yarın başlıyor
06.09.2026 11:04
Okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik "Okula Uyum Haftası" yarın başlıyor.
Okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik "Okula Uyum Haftası" yarın başlıyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokula ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik Uyum Haftası, yarından itibaren 11 Eylül'e kadar sürecek.
Uyum Haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri içinse 3 gün olarak uygulanacak. Bu kapsamda hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim Okula Uyum Rehberi"nde 5 günlük uygulama çizelgesinin yanı sıra paydaşların sorumluluklarına, dikkat edilmesi gereken hususlara, oyun ve etkinlik örneklerine yer verildi.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerini kapsayan programlar, eğitim öğretim yılı boyunca her ay uygulanacak şekilde planlandı.
Oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modüller, okul-aile işbirliği çerçevesinde okul dışı öğrenme ortamlarını da kapsayacak şekilde eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek.
HER KADEME İÇİN AYRI HEDEFLER BELİRLENDİ
Okul öncesi eğitim programında ailelerin eğitim sürecine etkin katılımının sağlanması ve çocukların okulda edindikleri bilgi, beceri ile değerleri aile ve günlük yaşam deneyimleriyle ilişkilendirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.
İlkokul 1'inci sınıf programında öğrencilerin okul müdürünü, öğretmenlerini, okul personelini, okul ortamlarını ve rutinlerini tanımaları, aidiyet geliştirmeleri, gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri hedefleniyor.
Ortaokul 5'inci sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları, öğretmenleri ve akranlarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, aidiyet geliştirmeleri ve ders ile sorumluluklarını giderek daha düzenli biçimde yönetmeleri öngörülüyor.
KAMU PERSONELİNE 3 SAAT UYUM HAFTASI İZNİ
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda, kamuda çalışan velilerden biri, talep edilmesi halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullarda birinci dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
UYUM HAFTASINA VELİLER DE DAHİL EDİLECEK
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitmişti.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme çanta aramasından, devamsızlık şartına; disiplin ve kayıt kurallarından, velilerle yapılacak görüşmelere kadar birçok yenilik içeriyordu. O düzenlemelerden biri okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için yapılan uyum haftalarıyla ilgili. Okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için eğitim öğretim yılı başlamadan önce düzenlenen uyum haftasında veliler de sürece aktif olarak dahil edilecek.
Bu kapsamda ebeveynlere yönelik özel programlar hazırlanacak. Programlarla ailelerin çocukların okula uyum sürecine daha bilinçli katkı sağlaması ve okul ile aile arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Böylece öğrencilerin yeni eğitim ortamına daha kolay uyum sağlamaları amaçlanıyor.