Okullar açılıyor, fiyatlar velileri düşündürüyor: Geçen yıla oranla yüzde 30 zam yapıldı

Okul formalarında da geçen yıla oranla iki kat artış var. Bazı iş yerleri geçen yıl için geçerli olan fiyattan satıyor.

Okul forması satan bir iş yerinin temsilcisi, üçlü takımların 2 bin 100 liradan başladığını, tişörtlerin 550 lira olduğunu, sweetlerin ise 950 lira olduğunu anlattı.