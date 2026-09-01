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Okullar açılıyor, fiyatlar velileri düşündürüyor: Geçen yıla oranla yüzde 30 zam yapıldı

01.09.2026 08:28

NTV - Haber Merkezi

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Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde alışveriş telaşı sürüyor. Bu yıl fiyatlarda yüzde 30 artış var. (Haber: Beyzanur Özer)

Okullar açılıyor, fiyatlar velileri düşündürüyor: Geçen yıla oranla yüzde 30 zam yapıldı
Anadolu Ajansı

Okullarda yeni eğitim-öğretim yılı 7 Eylül günü başlayacak.

 

Ders zilinin çalmasına günler kala öğrenciler ve velilerin okul alışverişi sürüyor.

 

Defter, kitap, kalem, boya, çanta derken bu yıl çantalar geçen yıla oranla yüzde 30 zamlı doluyor.

 

Bazı okullar velilere malzeme listesi gönderiyor. Çok sayıda malzemenin bulunduğu listenin maliyeti binlerce lira tutuyor.

 

Mağazalarda okul çantası fiyatları bin 500 liradan başlayıp, üç-dört bin liraya kadar çıkıyor.

 

Suluklarda da fiyatlar benzer aralıklarda seyrediyor.

MALİYET 10 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR 1
Anadolu Ajansı

MALİYET 10 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Okul malzemeleri satan kırtasiye gibi mağazalarda çalışan satış temsilcileri, fiyatların marka ve modele göre değişkenlik gösterdiğini belirtiyor.

 

Kalem, defter ve boya gibi ihtiyaçların da eklenmesiyle tutarın ortalama 10 bin liraya kadar çıkıyor.

OKUL FORMASI FİYATLARI İKİ KAT ARTTI 2
Anadolu Ajansı

OKUL FORMASI FİYATLARI İKİ KAT ARTTI

Okul formalarında da geçen yıla oranla iki kat artış var. Bazı iş yerleri geçen yıl için geçerli olan fiyattan satıyor.

 

Okul forması satan bir iş yerinin temsilcisi, üçlü takımların 2 bin 100 liradan başladığını, tişörtlerin 550 lira olduğunu, sweetlerin ise 950 lira olduğunu anlattı.

UYUM HAFTASI 7 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK 3
Anadolu Ajansı

UYUM HAFTASI 7 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 7 Eylül'de başlayacak.

 

Tüm okullardaki ilk ders zili ise 14 Eylül Pazartesi günü çalacak. 

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