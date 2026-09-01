Okullar açılıyor, fiyatlar velileri düşündürüyor: Geçen yıla oranla yüzde 30 zam yapıldı
01.09.2026 08:28
Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde alışveriş telaşı sürüyor. Bu yıl fiyatlarda yüzde 30 artış var. (Haber: Beyzanur Özer)
Okullarda yeni eğitim-öğretim yılı 7 Eylül günü başlayacak.
Ders zilinin çalmasına günler kala öğrenciler ve velilerin okul alışverişi sürüyor.
Defter, kitap, kalem, boya, çanta derken bu yıl çantalar geçen yıla oranla yüzde 30 zamlı doluyor.
Bazı okullar velilere malzeme listesi gönderiyor. Çok sayıda malzemenin bulunduğu listenin maliyeti binlerce lira tutuyor.
Mağazalarda okul çantası fiyatları bin 500 liradan başlayıp, üç-dört bin liraya kadar çıkıyor.
Suluklarda da fiyatlar benzer aralıklarda seyrediyor.
MALİYET 10 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Okul malzemeleri satan kırtasiye gibi mağazalarda çalışan satış temsilcileri, fiyatların marka ve modele göre değişkenlik gösterdiğini belirtiyor.
Kalem, defter ve boya gibi ihtiyaçların da eklenmesiyle tutarın ortalama 10 bin liraya kadar çıkıyor.
OKUL FORMASI FİYATLARI İKİ KAT ARTTI
Okul formalarında da geçen yıla oranla iki kat artış var. Bazı iş yerleri geçen yıl için geçerli olan fiyattan satıyor.
Okul forması satan bir iş yerinin temsilcisi, üçlü takımların 2 bin 100 liradan başladığını, tişörtlerin 550 lira olduğunu, sweetlerin ise 950 lira olduğunu anlattı.