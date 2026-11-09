Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? 2026-2027 MEB kasım ara tatili tarihleri
09.11.2026 08:34
Okullarda kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından merakla araştırılıyor.
Eylül ayında açılan okullarda yoğun ders temposuna ara verecek olan öğrenciler gözlerini kasım ara tatili tarihlerine çevrildi. Tatil planı yapmaya başlayan öğrenciler internet üzerinden "Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak, kasım ara tatili hangi gün?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte MEB’in yayımladığı 2026-2027 resmi çalışma takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatil günleri.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Okullarda ilk ara tatilin başlayacağı tarihle ilgili öğrencilerin araştırmaları hız kazandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2026-2027 iş takvimi doğrultusunda, birinci dönem ilk ara tatili kasım ayında başlayacak.
İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler için kasım ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
YARIYIL VE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci ara tatil ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.