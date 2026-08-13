Okullarda yeni dönem başlıyor. 30 bin bahçe görevlisi işe alınacak, ayrıntılar belli oldu
13.08.2026 11:21
Son Güncelleme: 13.08.2026 11:25
Okullarda yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önüne geçilmesi için 30 bin güvenlik görevlisi işe alınacak. Bahçe görevlisi adıyla istihdam edilecek görevlilere ilişkin ayrıntılar belli oldu.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından okullardaki güvenliğin artırılmasına yönelik yeni bir adım atılıyor.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, atılacak yeni adımın ayrıntılarını NTV yayınında açıkladı.
30 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ İŞE ALINACAK
NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Çiftçi, 30 bin kişinin işe alınacağını söyledi.
Bahçe görevlisi adıyla istihdam edilecek görevliler, okulların güvenliği ve okullarda yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önüne geçebilmek için mesai yapacak.
BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK
Bakan Çiftçi, söz konusu işe başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağını açıkladı.
Valiliklerle birlikte hangi ile kaç kontenjan düştüğünü belirlediklerini anlatan Bakan Çiftçi, her ay yapılan toplantılarla okulların risk durumlarının yeniden ele alındığını da ifade etti.
Bakan Çiftçi, riskli görülen okullarda emniyet güçlerinin görev yapmaya devam edeceğini belirterek, bahçe görevlilerinin ise ekstra bir önlem olarak işe başlayacağını anlattı.
BAHÇE GÖREVLİLERİ NEREDE GÖREV YAPACAK?
Okullarda yaşanan saldırıların ardından 7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli açıklanmıştı.
Bahçe görevlilerinin göreve başlamasıyla birlikte söz konusu modelin fiziki güvenlik ve erken uyarı ayağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Buna göre bahçe görevlileri okul giriş-çıkışlarında görev yapacak.
Görevliler, öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek ve şüpheli bir durum yaşanması halinde bu durumu okul yönetimi ile kolluk kuvvetlerine bildirecek.
CAYDIRICILIK SAĞLAYACAK
Bu personelin, okula çevresindeki yabancı takibi yaparak; kavga, akran zorbalığı ve güvenlik risklerine karşı caydırıcılık sağlaması hedefleniyor.
Aynı zamanda öğretmenlerin üzerindeki yükün hafifletilmesi de amaçlanıyor.
ART ARDA İKİ SALDIRI YAŞANMIŞTI
Okul saldırıları bir süredir Türkiye'nin gündeminde yer alıyor.
Nisan ayındaki ilk saldırı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleşmişti. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren bir öğrenci etrafa ateş açmıştı.
Olayda 16 kişiyi yaralayan saldırgan aynı silahla yaşamına son vermişti.
İkinci saldırı ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşandı.
Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören sekizinci sınıf öğrencisinin düzenlediği saldırıda bir öğretmen ile dokuz öğrenci yaşamını yitirmişti.
Saldırıyı gerçekleştiren Mersinli'nin babasının silahlarını kullandığı belirlenmişti.