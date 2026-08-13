Okullarda yeni dönem başlıyor. 30 bin bahçe görevlisi işe alınacak, ayrıntılar belli oldu

Bakan Çiftçi, söz konusu işe başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağını açıkladı.

Valiliklerle birlikte hangi ile kaç kontenjan düştüğünü belirlediklerini anlatan Bakan Çiftçi, her ay yapılan toplantılarla okulların risk durumlarının yeniden ele alındığını da ifade etti.

Bakan Çiftçi, riskli görülen okullarda emniyet güçlerinin görev yapmaya devam edeceğini belirterek, bahçe görevlilerinin ise ekstra bir önlem olarak işe başlayacağını anlattı.