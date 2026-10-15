Okulların tatil olduğu iller 15 Ekim 2026: Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil?
15.10.2026 09:02
Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerini etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerden peş peşe tatil haberleri geldi.
Bazı illerde meydana gelen olumsuz hava şartları, fırtına ve sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun sağanak yağış ve sel nedeniyle "Okullar tatil mi?" Sorusu, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Olumsuz hava şartlarından etkilenen illerin valiliklerinden ise tatil açıklamaları geldi. Peki, 15 Ekim Perşembe günü (bugün) okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi?
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından paylaşılan 15 Ekim tarihli hava durumu raporu, ülkenin Marmara ve Batı Karadeniz kısmında yoğun sağanak yağış olacağına işaret ediyordu.
Bugün birçok il genelinde yaşanan sağanak yağışlarının ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Dün akşam saatlerinde yaşanan yoğun sağanak yağış, sel ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ise bazı illerin valiliklerinden tatil haberleri geldi.
İşte 15 Ekim 2026 Perşembe günü kar tatili olan iller:
İSTANBUL
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama sonrasında İstanbul'da eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde resmi-özel tüm eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.
YALOVA
Yalova Valiliği, beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre 15 Ekim Perşembe günü kentte aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.
Açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve güvenliğiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışının da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.
SAKARYA
Sakarya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent için "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.
Kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim ve öğretime 15 Ekim Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ZONGULDAK
Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Zonguldak il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
KOCAELİ
Kocaeli'de etkisini artırması beklenen sağanak nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
DÜZCE
Düzce’de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle il genelindeki tüm özel ve devlet okullarında 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Üniversiteler ise tatil kararının dışında tutuldu.