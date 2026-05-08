Öldüğü anlaşılmasın diye Kübra'nın Instagram'ına girip beğeni atmışlar
08.05.2026 08:55
Antalya'da yaşayan ve Burdur'da cesedi yakılmış halde bulunan Kübra Yapıcı'yla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katillerin kadının öldüğü anlaşılmasın diye Instagram hesabına girip rastgele beğeni attığı anlaşıldı.
30 yaşındaki Kübra Yapıcı, Antalya'da yaşıyordu ve nisan ayı sonundan beri kendisinden haber alınamıyordu. Cansız bedeninin bir kısmı 6 Mayıs 2026'da, yakılmış halde bulundu.
Kadının silahla öldürülerek gömüldüğü, ardından buradan çıkarılarak yakıldığı anlaşıldı. İlyas Umut D. olayı itiraf etti, Ataberk S. de bu kapsamda gözaltına alındı.
İki isim "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BABA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTİYOR
Kübra Yapıcı'nın cansız bedeninin diğer bölümüyse 7 Mayıs 2026'da Antalya'nın Korkuteli ilçesinde barajda bulundu.
Baba Yunus Yapıcı, katillerin bir daha gün yüzü görmemesi gerektiğini söyledi. Kamuoyuna desteklerinden dolayı teşekkür eden Yapıcı, "Ben onun çocukluğunda sabahlara kadar uyku uyumadım, nöbet tuttum. Üşümesin diye üstünü örtüp büyüttüm. Onun için mi büyüttüm. Bunu yaşayan bilir. Herkes kendi çocuğunu gözünün önüne alsın ve ona göre karar versin. Benim tek ricam, en ufak dahil olana bile en az ağırlaştırılmış müebbet verilsin." diye konuştu.
INSTAGRAM HESABINA GİRİP BEĞENİ ATMIŞ
Baba yapıcı, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini ileri sürerek “Haberi aldığımız sabahın akşamında Instagram'ına giriş ve beğeni gördük. Biz ‘yaşıyor' deyip sevindik. Oysa kendileri girmiş ve onlar atmış.” dedi.
Yapıcı, "Sosyal medya hesabına girdiyse hayatta dedik, sabahında ölüm haberini aldık. Çocuğumun telefonunun şifresini açmak için 60'ın üstünde deneme yapmışlar. Bir de diyorlar borcu var. Çocuk parasız değil ki sizden para alsın. Siz çocuğun IBAN'ını boşaltmak için bunu yaptınız. Parayı aldılar mı almadılar mı onu bilmiyorum ama uğraştıklarını ve yapamadıklarını duydum." ifadesini kullandı.
"KOLUNDA 80 BİN LİRALIK SAAT VARDI"
Kızının geçen yıl 80 bin liraya saat aldığını ve bunun da ortada olmadığını da söyleyen Yapıcı, "Kolunda geçen sene 80 bin liraya aldığı saat vardı, o yok. Onu da almışlar demek ki. Çantası vardı o da yok, belki de içinde para vardı o yüzden onu da aldılar." dedi.
Son olarak kızının çok yufka yürekli olduğunu dile getiren Yunus Yapıcı, "Markette bir çocuk görürdü ona bir şeyler alırdı. Yaşlı görse de aynısını yapardı. Ona bu layık değildi, bu ona yapılmazdı. Düşündükçe kendimden geçiyorum. Devletimizden ve tüm Türkiye’den adalet bekliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.