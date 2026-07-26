Öldürdü, kayıp ihbarında bulundu! Beş gündür aranan Bedriye'den acı haber
26.07.2026 15:11
İstanbul'da beş gündür aranan Bedriye Karaçay'dan acı haber geldi. Genç kadının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. (Haber: Dilek Yaman Demir)
İstanbul'da beş gündür aranan Bedriye Karaçay'dan üzücü haber geldi.
Üç çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın eşi Volkan Karaçay, 21 Temmuz günü eşinden haber alamadığını belirterek polise başvurmuştu.
KATİL ZANLISI KAYIP İHBARINI YAPAN EŞİ ÇIKTI
Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis, geniş çaplı inceleme başlattı.
Polis olayla ilgili olarak kayıp ihbarında bulunan eş Volkan Karaçay'ı gözaltına aldı. Karaçay emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.
BATTANİYEYE SARIP ORMANLIK ALANA GÖTÜRDÜ
İtirafın ardından olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte bölgeye götürülen şüphelinin gösterdiği noktada Bedriye Karaçay'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Karaçay, genç kadının cansız bedenini battaniyeye sararak Arnavutköy'deki ormanlık alana götürdüğünü ve çalıların arasına bıraktığını anlattı.
Olayın tartışma sırasında yaşandığını ileri süren katil zanlısı, bir anlık panikle kadının cansız bedenini battaniyeye sarıp, ormanlık alana getirdiğini savundu.
Gözaltındaki Karaçay'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.