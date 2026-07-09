"Öldürdüm" deyip paylaşmıştı, 22 bin lira ceza gelince vazgeçti: "Zır cahilim"
09.07.2026 13:08
Antalya'da koruma altındaki yılanı eline alıp "Öldürdüm." diyerek video çeken adama 22 bin lira para cezası kesildi. "Zır cahilim." diyen adam, affedilmek istendiğini söyledi.
Antalya'da ölü bir yılanı eline alıp "Öldürdüm." diyerek video çeken adama 22 bin lira para cezası kesildi.
Olay, 30 Nisan'da Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi'nde yaşandı. Geçimini seralarda çalışarak ve hurda toplayarak sağlayan Bülent Nehoş, sabah saatlerinde hasat için girdiği karpuz serasında bir yılanla karşılaştı.
Kafasız ezilmiş haldeki yılanı eline alarak etkisiz hale getirdiğini söyleyen Nehoş, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Olayın basında yer almasının ardından Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.
22 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
Yapılan incelemelerde yılanın koruma altındaki ok yılanı olduğu tespit edildi. Nehoş'a koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ve yasadışı avcılık maddelerinden yaklaşık 22 bin lira idari para cezası uygulandı.
Serada karpuz toplarken karşılaştığı manzaranın tamamen bir cehalet ve anlık heyecan kurbanı olduğunu söyleyen Bülent Nehoş, "Bilmeden hata yaparak, kafası ezik yılanı 'Öldürdüm' dedim. Yalan söylediğimi ispatlayamadım." dedi.
"ZIR CAHİLİM"
"Ben yalan söylemekten pişmanım. Uyku uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum." diyen adam, şöyle devam etti:
“- Bir an gaza geldim, cahilliğimden dolayı. Telefonun ne olduğunu bilmiyorum, kamunun ne olduğunu bilmiyorum. Akıllı telefonun ne olduğunu bilmiyorum. İnternet açılacaksa başkasına açtırıyorum. Yani zır cahilim. Hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum.”
"YEMİN EDERİM ÖLDÜRMEDİM"
"- Şerefim üzerine yemin ederim yılanı öldürmedim. Ezik yılanı, ölmüş diye böyle elimle kaldırarak gösterdim. Cahilliğimden dolayı ‘Öldürdüm' dedim yani. Pişmanlıktan gözüm uyku görmüyor, vicdanım rahat etmiyor.
- Dilekçe vereyim diyorum, 3 bin lira istedi avukatlar. 3 bin lirayı nereden bulayım. Toplam 22 bin lira ceza kesildi. 6 bin lirasını ödedim. Postacı arkadaşıma sordum, 'Hemen git, bunu yatır kurtul' dedi. Vicdan azabı çekiyorum. Yapmadığım şeyi ‘Yaptım' deyip pişmanlık duyuyorum."