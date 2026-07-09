"Öldürdüm" deyip paylaşmıştı, 22 bin lira ceza gelince vazgeçti: "Zır cahilim"

"Ben yalan söylemekten pişmanım. Uyku uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum." diyen adam, şöyle devam etti:

“- Bir an gaza geldim, cahilliğimden dolayı. Telefonun ne olduğunu bilmiyorum, kamunun ne olduğunu bilmiyorum. Akıllı telefonun ne olduğunu bilmiyorum. İnternet açılacaksa başkasına açtırıyorum. Yani zır cahilim. Hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum.”