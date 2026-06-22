Ölü bulunan Rumen dalgıcın sırrı çözüldü. Geminin altına yerleştirilen uyuşturucunun peşindeymiş
22.06.2026 12:12
Kocaeli'de 6 ay önce denizde ölü bulunan Romanyalı dalgıcın sırrı çözüldü. Rumen dalgıcın İtalya'dan Türkiye'ye gelen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu almak için dibe daldığı ancak vurgun yediği ortaya çıktı. Haber: Ali Ablay
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 24 Ocak'ta kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta dalgıç kıyafetli bir ceset bulunmuştu.
Otopside, cesedin 13 Aralık 2025'ten beri kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoica'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı.
Stoica'nın 3 arkadaşıyla birlikte 10 Aralık 2025'te Romanya'dan geldiği belirlendi.
GEMİNİN ALTINA UYUŞTURUCU GİZLENMİŞ
İddiaya göre, 4 Rumen İtalya'dan yola çıkıp Kocaeli'de demirleyen bir geminin peşindeydi.
Amaçlarının ise geminin su altındaki ızgaralarına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almak olduğu öne sürüldü.
Ancak Robert Stoica Derince'deki dalış sırasında öldü.
Stoica'nın annesi yaptığı kayıp başvurusunda, oğlunun bir iş için Türkiye'ye geldiğini söylemişti.
Polisin araştırmaları sonrası Romanyalı dalgıcın, Kocaeli'ye gelen bir geminin altına gizlenmiş uyuşturucu zulasını almak için dalış yaptığı tahmin ediliyor.
Stoica'nın dalış sırasında vurgun yiyen cansız bedeni üzerinde boru anahtarı ve kerpeten gibi malzemeler çıkması da bu iddiaları güçlendiriyor. Stoica'nın ölümü üzerine, suç ortaklarının Türkiye'yi terk ettiği anlaşıldı. Soruşturma sürüyor.
Altına uyuşturucu yerleştirilen geminin tespiti için çalışılıyor.