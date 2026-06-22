Ölü bulunan Rumen dalgıcın sırrı çözüldü. Geminin altına yerleştirilen uyuşturucunun peşindeymiş

Stoica'nın annesi yaptığı kayıp başvurusunda, oğlunun bir iş için Türkiye'ye geldiğini söylemişti.

Polisin araştırmaları sonrası Romanyalı dalgıcın, Kocaeli'ye gelen bir geminin altına gizlenmiş uyuşturucu zulasını almak için dalış yaptığı tahmin ediliyor.

Stoica'nın dalış sırasında vurgun yiyen cansız bedeni üzerinde boru anahtarı ve kerpeten gibi malzemeler çıkması da bu iddiaları güçlendiriyor. Stoica'nın ölümü üzerine, suç ortaklarının Türkiye'yi terk ettiği anlaşıldı. Soruşturma sürüyor.

Altına uyuşturucu yerleştirilen geminin tespiti için çalışılıyor.