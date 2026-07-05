Ölüm virajı kabusu bitecek, yol 5 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu, temeli atılan Çamlıbel Tüneli'nin iki şehri sadece harita üzerinde değil gönül ve yol birliğinde de daha çok yakınlaştıracağını ifade etti.

Çamlıbel Geçidi'nin, sarp yamaçları ve keskin virajlarıyla 1684 metreye yükselen, yazın kavurucu sıcağıyla, kışın ise kar, tipi ve yoğun sisiyle bilinen zorlu bir geçit olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Ağır kış şartları, keskin virajlar ve dik rampalar, yıllarca sürücülerimizi zorlamış, maalesef bazen can almış ve zamanımızı çalarak ticaretimizi yavaşlatmıştır." dedi.

Çamlıbel Tüneli'ne ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "İşte burada doğanın sarp yamaçlarla ördüğü bu zorlu coğrafyayı 4 bin 735 metrelik Çamlıbel Tüneli'mizle geçerek dümdüz, güvenli ve konforlu bir yola dönüştüreceğiz." dedi.