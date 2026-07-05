Ölüm virajı kabusu bitecek, yol 5 dakikaya düşecek
05.07.2026 19:32
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıbel Tüneli ile ulaşım kotunu 286 metre aşağı çekip 1684 metreden 1398 metreye indireceklerini ve 13 keskin virajı baypas edeceklerini belirterek, "Güzergahı 2,3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 5 dakikaya düşüreceğiz." dedi.
Bakan Uraloğlu, Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Çamlıbel Geçidi'nde düzenlenen Çamlıbel Tüneli Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, tünelin Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın şehri yeşil Tokat ile kadim tarihin, Selçuklunun ve Cumhuriyet'in kalbi Sivas’ın bağını daha da güçlendireceğini, ulaşım altyapılarının gücüne güç katacağını söyledi.
Son 24 yılda kara yolu altyapısına yaptıkları yatırımlarla Türkiye’yi adeta yeniden inşa ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin 86 kilometreye çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk." ifadelerini kullandı.
2002'ye kadar 80 yılda 50 kilometre tünel inşa edildiğini anlatan Uraloğlu, bunu 17 kat artırarak 868 kilometreye çıkarttıklarını söyledi.
Uraloğlu, bu mesafenin Sivas ile Tokat arasında 4'er kez hiç gün ışığı görmeden gidip gelmeye, Sivas'tan Bursa'ya, Tokat'tan Van'a uzanan yer altı yol ağına eşit olduğuna dikkati çekti.
Tünellerin sadece dağları delen yollar olmadıklarını vurgulayan Uraloğlu, üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı yaşam damarları olduklarını dile getirdi.
Bakan Uraloğlu, temeli atılan Çamlıbel Tüneli'nin iki şehri sadece harita üzerinde değil gönül ve yol birliğinde de daha çok yakınlaştıracağını ifade etti.
Çamlıbel Geçidi'nin, sarp yamaçları ve keskin virajlarıyla 1684 metreye yükselen, yazın kavurucu sıcağıyla, kışın ise kar, tipi ve yoğun sisiyle bilinen zorlu bir geçit olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Ağır kış şartları, keskin virajlar ve dik rampalar, yıllarca sürücülerimizi zorlamış, maalesef bazen can almış ve zamanımızı çalarak ticaretimizi yavaşlatmıştır." dedi.
Çamlıbel Tüneli'ne ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "İşte burada doğanın sarp yamaçlarla ördüğü bu zorlu coğrafyayı 4 bin 735 metrelik Çamlıbel Tüneli'mizle geçerek dümdüz, güvenli ve konforlu bir yola dönüştüreceğiz." dedi.
Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Artık bu bölgedeki meşakkatli yolculukları tarih edeceğiz. Aslında çift tüplü olarak inşa edeceğimiz 4 bin 735 metre uzunluğundaki Çamlıbel Tüneli'miz, 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte 7,7 kilometrelik bir projedir. Yıldızeli-Sivas ayrımı Tokat yolunun 9'uncu kilometresindeki Ilıca Göleti civarından başlayıp 19'uncu kilometresindeki İhsaniye Göleti civarına bağlanacaktır. Tünelimizle ulaşım kotunu 286 metre aşağı çekip 1684 metreden 1398 metreye indirecek, 13 keskin virajı baypas edecek, güzergahı 2,3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 5 dakikaya düşüreceğiz. Böylece zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 371 milyon lira tasarruf sağlayacağız."
Tünel sayesinde egzoz emisyonunun 2 bin 794 ton azaltılacağını ve Sivas ile Tokat'ın eşsiz doğasının korunacağını vurgulayan Uraloğlu, proje tamamlandığında Sivas ve iç kesimler ile Karadeniz sahili ve limanları arasındaki ulaşım standardının yükseltileceğini belirtti.
Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı kapsamında hizmete giren Yıldızeli İstasyonu’na Tokat merkezden karşılıklı otobüs seferleriyle Tokat ile Yıldızeli arasında artan trafiğe de güvenli ve konforlu hizmet vereceklerini anlattı.