Ölümünde cinayet şüphesi bulunan Arif Ahmet Denizolgun kimdir?
26.08.2026 10:24
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin açılan soruşturma sürüyor.
“Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik soruşturma, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un dosyasının da yeniden açılmasına neden oldu.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan tarafından hazırlanan 25 Ağustos tarihli bilirkişi raporunda; Denizolgun'un otopsi fotoğrafları ve video kayıtlarında, sağ meme alt kısmından göğüs ortasına doğru sıralanan 4 ayrı morluk bulunduğu belirtildi.
Bu morlukların altındaki dokularda da kanama görülmesinin, bu lezyonların ölümden önce meydana geldiğini gösterdiği raporda yer aldı.
Lezyonların büyüklüğü ve göğüsteki yerleşimleri dikkate alındığında, bir kişinin göğse diziyle basıp ağız ve burnu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakması şeklindeki bir ölüm mekanizmasının mümkün olduğu değerlendirmesine de raporda yer verildi.
ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?
Ölümünde cinayet şüphesi bulunan Arif Ahmet Denizolgun, 11 Mayıs 1956'da dünyaya gelmişti. Mimar olan Denizolgun, siyasi hayatına Refah Partisi'nde başlamıştı. Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Antalya'dan milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti.
Arif Ahmet Denizolgun, 28 Şubat sürecinin ardından bağımsız olarak devam ettiği siyasi hayatında, ANASOL-D koalisyonunda Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı.
"Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu olan Denizolgun, cemaatin ikinci lideri Kemal Kacar'ın 17 Haziran 2000'deki ölümü üzerine cemaatin liderliğine geçmişti.
Eski bakanın ölüm nedeni yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçmişti. Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin şüpheler, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik başlatılan soruşturma ile bir kez daha gündeme gelmişti.
Soruşturmada tutuklanan Kuriş, Denizolgun'un ölümünün ardından “Süleymancılar” olarak bilinen grubun lideri olmuştu.
FETHİ KABİR YAPILMIŞTI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirilmişti.
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı belirtilmişti.
Karar doğrultusunda, Başsavcıvekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri 19 Ağustos'ta Denizolgun'un kabrine gelmişti.
Görevlilerce açılan mezardan Denizolgun'un cesedine ait parçalar alınıp, incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş, mezardan çıkarılan örnekler işlemlerin ardından yeniden kabre konulmuştu.