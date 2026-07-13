Ömer Halisdemir'in anıları yaşatılıyor

Şehidin ilkokul arkadaşı Mahmut Ünal, Halisdemir ile iyi arkadaş olduklarını ve beldede sevildiğini söyledi.

Halisdemir'in çocukluk yıllarından itibaren asker olmayı hedeflediğini ve bu hayalini büyük azimle gerçekleştirdiğini anlatan Ünal, şunları kaydetti:

“Burada fazla sosyal hayat olmadığından boş vaktimiz çoktu. Ömer'le koyun güderdik. Babalarımız çobandı. Tekmezar mevkisinde su kuyusu var, oraya koyunlar sabah gelirdi, biz de Ömer'le gider, onlara su verirdik. Kuyudan su çeker, koyunların başında beklerdik. Sık sık birbirimizin evine gider gelirdik, babalarımız akraba, biz de Ömer'le çocukluk arkadaşıyız. Ömer, 18-19 yaşlarında uzman çavuşluğu kazandı. Daha sonra gelip gittikçe görüşmeye başladık. Çocukluğunda asker olmayı çok istiyordu, vatanseverdi, çok milliyetçiydi. Azimli, dürüst bir arkadaştı, Ömer'i biz öyle tanıdık.”