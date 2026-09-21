Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde bu hafta da heyecan doruktaydı. Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen çekilişin ardından, kuponlarını dolduran binlerce vatandaş, On Numara sonuç sorgulama ekranına kilitlendi. Çekilen 22 numara arasından 10 tanesini doğru tahmin eden talihliler büyük ikramiyenin sahibi olurken; 9, 8, 7 ve 6 bilenler ile hiç bilemeyenler de ikramiye almaya hak kazandı. Biletinizin ikramiye kazanıp kazanmadığını MPİ On Numara bilet sorgulama ekranı üzerinden bilet numaranızı girerek saniyeler içinde doğrulayabilirsiniz. İşte bu haftanın kazandıran numaraları.