On Numara sonuçları sorgulama 2026: Büyük ikramiye çıktı mı? MPİ On Numara bilet sorgulama ekranı
02.10.2026 21:31
Şans oyunları tutkunlarının beklediği On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) bilet sorgulama ekranı üzerinden hızlıca sonuçları öğrenebilirsiniz.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde bu hafta da heyecan doruktaydı. Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen çekilişin ardından, kuponlarını dolduran binlerce vatandaş, On Numara sonuç sorgulama ekranına kilitlendi. Çekilen 22 numara arasından 10 tanesini doğru tahmin eden talihliler büyük ikramiyenin sahibi olurken; 9, 8, 7 ve 6 bilenler ile hiç bilemeyenler de ikramiye almaya hak kazandı. Biletinizin ikramiye kazanıp kazanmadığını MPİ On Numara bilet sorgulama ekranı üzerinden bilet numaranızı girerek saniyeler içinde doğrulayabilirsiniz. İşte bu haftanın kazandıran numaraları.
2 Ekim 2026 tarihli çekilişte çıkan sayılar şöyle:
2, 5, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 31, 32, 37, 38, 39, 48, 54, 59, 62, 71, 72, 73 ve 78