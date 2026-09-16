Önce mağdur ve sanık sonra karı koca. Vanlı Kara Haydar soruşturmasında neler biliniyor?

Çift hakkındaki yargılama süreci, düğünlerinde yaklaşık 43 milyon liralık altın takıldığı iddiası üzerine başladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bunların kaynağını mercek altına aldı.

Mehmet Fatih Tançalan, ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürdü. Ancak Çağla Öz eşini yalanladı; kiralık olduğu savunulan takıların satın alındığını ileri sürdü:

“10 Mayıs 2026'da İstanbul'da nişan yaptık. Bu nişanda Mehmet Fatih bana kolye, 2 kelepçe bilezik taktı. Taç ve kemer ise kuyumcudan ödünç alınan takıydı ve sonrasında kuyumcuya iade edildi. Kolye ve iki kelepçe bilezik ise Mehmet Fatih ve ailesi tarafından alınarak götürüldü. Mehmet Fatih her ne kadar ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu beyan etmiş ise de satın alındığını biliyorum.”

Düğünde takılan altınlardan iki kelepçe bilezik ve kalkuta kolyenin nişanda takılan takılar olduğunu iddia eden fenomen gelin; taç, kemer ve zincirin reklam karşılığı kiralık olarak takılan altınlar olduğunu öne sürdü.

Öz, düğünden sonra bütün takıların kendisinden alındığını ve bileziklerin imitasyon olduğunu haberlerden öğrendiğini ileri sürdü.