Önce sağanak sonra fırtına. Hava bir anda değişecek, sıcaklık 20 dereceye yükselecek

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Ege'nin kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esen rüzgarların Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.