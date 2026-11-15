Önce sağanak sonra fırtına. Hava bir anda değişecek, sıcaklık 20 dereceye yükselecek
15.11.2026 10:19
Bugün Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor. Soğuk havanın hakim olduğu İstanbul'a salı günü şiddetli yağış geliyor. Hafta ortasından itibaren ise hava bir anda değişecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.
Ege'nin kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esen rüzgarların Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan son haftalık hava durumu raporuna göre; sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hafta boyunca yurdun farklı bölgelerinde sağanak yağışların etkili olması beklenirken özellikle Karadeniz'in kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kar yağışının görülmesi bekleniyor.
Yeni haftada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı İstanbul'da aralıklarla sağanak geçişleri de görülecek.
Hafta ortasından itibaren rüzgarların güneyli yönlerden (lodos) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şiddetinde eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarınsa lodosun etkisiyle hızla artarak 18-20 derece aralığına yükseleceği öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan son haftalık hava durumu raporuna göreyse;
Megakentte haftanın ilk iş gününde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık 15 derece.
Salı günü gök gürültülü ve sağanak yağmurlu bir hava beklenirken sıcaklık 16 derecelerde olacak.
Çarşamba günü ise lodosun şiddetlenmesiyle sıcaklık 18 derecelere çıkacak. Parçalı ve az bulutlu ancak rüzgarlı bir gün olacak.
Perşembe ve cuma günü de lodosun etkisiyle sıcaklıkların 19-20 derecelerde olması bekleniyor.
Ancak cumartesi günü İstanbul'a yeniden yağış geliyor. Sıcaklık 18 derecelerde.