Onlarca kişi para gönderdi, avukatın telefonu dört yıldır susmuyor
26.07.2026 08:48
Son Güncelleme: 26.07.2026 08:55
Telefonla ulaştıkları kişileri "Dosyayı kapatacağız." diyerek tuzağa düşüren dolandırıcılar, onlarca kişiyi mağdur etti. Fotoğrafı kullanılan avukat ise dört yıldır mağdurlardan gelen telefonlara yanıt veriyor. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu)
Avukat Sedat Yıldız, dört yıldır adını ve fotoğrafını kullanan dolandırıcılarla mücadele ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'nın adını kullanarak sahte uzlaştırma dosyaları hazırlayan şüpheliler, özellikle cinsel istismar suçlamasıyla korkuttukları kişileri para göndermeye ikna ediyor.
Avukat Yıldız'ın iddiasına göre her şey dört yıl önce Antalya'dan gelen bir telefonla başladı. Telefondaki vatandaş, Yıldız'ın ismi kullanılarak kendisine SMS gönderildiği ve para talep edildiğini söyledi. Daha sonra benzer şikayetler art arda gelmeye başladı.
Şüpheliler, mağdurlarla iletişime geçerken Yıldız'ın isim ve fotoğrafını kullanıyor. Bu nedenle dolandırıldığını düşünen ya da şüphelenen çok sayıda kişi Yıldız'a ulaşıyor. Telefonunun neredeyse her gün çaldığını anlatan avukat, sadece son bir haftada 7-8 mağdurun kendisine ulaştığını söyledi.
"CİNSEL İSTİSMAR DOSYANIZ VAR"
Dolandırıcılar, mağdurlara gönderdikleri mesajlarda haklarında cinsel istismar suçundan soruşturma bulunduğunu, dosyanın uzlaştırma kapsamında olduğunu ve belirli bir ödeme yapılması halinde dosyanın kapatılacağını öne sürüyor.
Bununla da yetinmeyen dolandırıcıların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adını ve Adalet Bakanlığı logosu taşıyan sahte belgeler hazırladığı belirtiliyor.
TUTARI DÜŞÜK BULAN PARAYI HEMEN GÖNDERİYOR
Mağdurlara gönderilen sahte evraklardan birinde, çocuğa karşı cinsel taciz suçundan 7 yıla kadar hapis ve 350 bin lira tazminat talebiyle dava açılacağı yazılırken, uzlaştırma bedeli olarak ise 36 bin lira talep ediliyor.
Dolandırıcıların tuzağa düşürmek istedikleri kişilerin kimlik bilgilerine ulaşabildiğini belirten Yıldız, istenen meblağın görece düşük tutulmasının mağdurların düşünmeden ödeme yapmasına neden olduğunu söyledi.
Antalya'da yaşanan benzer bir olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduğunu anlatan avukat Yıldız, dolandırıcılık eylemlerinin devam ettiğini ifade ederek yeniden suç duyurusunda bulunacağını söyledi.