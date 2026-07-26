Onlarca kişi para gönderdi, avukatın telefonu dört yıldır susmuyor

Avukat Yıldız'ın iddiasına göre her şey dört yıl önce Antalya'dan gelen bir telefonla başladı. Telefondaki vatandaş, Yıldız'ın ismi kullanılarak kendisine SMS gönderildiği ve para talep edildiğini söyledi. Daha sonra benzer şikayetler art arda gelmeye başladı.

Şüpheliler, mağdurlarla iletişime geçerken Yıldız'ın isim ve fotoğrafını kullanıyor. Bu nedenle dolandırıldığını düşünen ya da şüphelenen çok sayıda kişi Yıldız'a ulaşıyor. Telefonunun neredeyse her gün çaldığını anlatan avukat, sadece son bir haftada 7-8 mağdurun kendisine ulaştığını söyledi.