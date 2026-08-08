Onlarca vatandaşlık iptal edilecek! İki iş insanı tutuklandı, gayrimenkuller ve şirketlerine el konuldu
08.08.2026 15:48
Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan çeteye yönelik operasyonda aralarında iki iş insanının da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı.
Mülk edinme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında başlatılan incelemeye ilişkin soruşturmada 32 şüpheli tutuklandı.
Tutuklanan isimler arasında iş insanları Halil İbrahim Babacan ve Mehmet Babacan da bulunuyor.
72 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında para karşılığında usulsüz vatandaşlık işlemi gerçekleştiren şüphelilere operasyon yapılmıştı.
İstanbul merkezli 16 şehirde yapılan operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İDDİALAR NELER?
Soruşturma kapsamında Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edildi.
ŞİRKETLER, GAYRİMENKULLER VE BANKA HESAPLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında yedi şirkete el konularak kayyum atandı.
Bin 45 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konuldu.
687 KİŞİNİN VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLECEK
Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan 687 kişinin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmalar başlatıldı.
Operasyona ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.