Onlarca vatandaşlık iptal edilecek! İki iş insanı tutuklandı, gayrimenkuller ve şirketlerine el konuldu

Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan 687 kişinin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmalar başlatıldı.

Operasyona ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.