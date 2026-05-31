Önümüzdeki üç ay için endişelendiren tahmin: Hava sıcaklığı 45 dereceyi aşacak
31.05.2026 11:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaz ayları için yaptığı projeksiyonlar küresel ısınma eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle Ege'de bu yıl hava sıcaklığı daha da yükselecek.
Türkiye genelinde yılın ilk aylarında etkili olan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yaz döneminde de devam etmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Mayıs 2026 sonu ve haziran başı için yayınladığı aylık tahmin haritalarına göre, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Haftalık tahminlere göre ise sıcaklıklar 1 Haziran'dan itibaren artışa geçecek.
EKSTREM SICAKLAR YAŞANABİLİR
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel, Türkiye'de ve özellikle Ege'de ısınma eğiliminin sürdüğüne dikkat çekti.
“Yaz aylarında da bu ısınma eğilimin devam edeceği ve sıcak hava dalgalarının yaşanacağı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yaz da ekstrem sıcaklıkların yaşanması mümkün olabilir.” uyarısında bulunan Yüksel, mayıs ayından bu yana özellikle İzmir ve çevresinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyrettiğine dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haziran, temmuz ve ağustos ayları için yaptığı projeksiyonlar da küresel ısınma eğiliminin devam ettiğini gösteriyor.
"HAVA SICAKLIĞI 44-45 DERECEYİ AŞABİLİR"
Bu duruma işaret eden Yüksel, "Projeksiyonlar 2026'nın sanayi öncesi dönemin 1,4 derece üzerinde bir sıcaklıkla tarihin en sıcak yıllarından biri olabileceğini gösteriyor. İzmir özelinde, geçtiğimiz yılki 44-45 derece civarları gibi ekstrem rekorların bu yıl da zorlanması veya aşılması ihtimali, yüksek basınç sistemlerinin konumuna bağlı olarak görülebileceği söylenebilir." dedi.
Yüksel, "Son yıllarda daha sık sıcak hava dalgası, daha uzun süren yüksek basınç sistemleri etkilemekte ve yapılan iklim modelleri daha sıcak ve daha kurak geçme ihtimalini arttırmaktadır." diye konuştu.
"KISA SÜRELİ YAĞIŞLAR EROZYONU ARTIRDI"
Yılın ilk üç ayında özellikle ocak ve şubatta İzmir'e düşen yoğun yağışların meteorolojik kuraklık açısından iyi, hidrolojik kuraklık bakımından yeterli düzeyde olmadığını belirten Yüksel, "Kısa süreli aşırı yağışlar son yıllarda yaşanan büyük orman yangınlarının etkisiyle erozyonu artırdı." değerlendirmesini yaptı.