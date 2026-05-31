Önümüzdeki üç ay için endişelendiren tahmin: Hava sıcaklığı 45 dereceyi aşacak

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel, Türkiye'de ve özellikle Ege'de ısınma eğiliminin sürdüğüne dikkat çekti.

“Yaz aylarında da bu ısınma eğilimin devam edeceği ve sıcak hava dalgalarının yaşanacağı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yaz da ekstrem sıcaklıkların yaşanması mümkün olabilir.” uyarısında bulunan Yüksel, mayıs ayından bu yana özellikle İzmir ve çevresinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyrettiğine dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haziran, temmuz ve ağustos ayları için yaptığı projeksiyonlar da küresel ısınma eğiliminin devam ettiğini gösteriyor.