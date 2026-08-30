Ordu'da "vosvoslar" ile "Zafer konvoyu" düzenlendi

Etkinlikte 100'ün üzerinde aracın yer aldığını dile getiren Kibar, "Ordu'muzun doğal güzelliklerini Türkiye'nin birçok tarafından gelen vosvosçularımıza tanıtma imkanımız oluşuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmiş olması da aynı zamanda bir konvoy, kortej gerçekleşmesine de vesile oldu. Bu vesileyle de konvoya katılan bu organizasyona katılan tüm misafirlerimizin ayaklarına sağlık." diye konuştu.