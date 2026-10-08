Orionid meteor yağmuru ne zaman, nasıl ve nereden izlenir? Gökyüzünde görsel şölen yaşanacak
08.10.2026 09:43
Sonbahar mevsiminin en büyüleyici astronomik olaylarından biri olan Orionid (Avcı) Meteor Yağmuru için geri sayım başladı. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman, nasıl ve nereden izlenir?
Orionid meteor yağmurunun ne zaman gerçekleşeceği, gök olaylarını yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek olan meteor yağmurunda izleme tarihleri netleşti. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman, nasıl ve nereden izlenir?
ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
Her yıl Ekim ortasında zirve yapan Orionid meteor yağmuru, yılın en güzel meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilir. Orionid meteorları parlaklıkları ve hızlarıyla bilinir. Çok hızlı olan bu meteorlar, Dünya atmosferine saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla girerler ve birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar süren parlayan "izler" (meteorun ardında kalan akkor halindeki parçacıklar) bırakabilir. Hızlı meteorlar bazen ateş topuna da dönüşebilir.
Orionid meteor yağmuru, gece gökyüzündeki en parlak yıldızlardan bazılarıyla da çevrelenir ve bu da bu gösterişli meteorlar için muhteşem bir arka plan oluşturur.
ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
NASA tarafından yayımlanan gök olayları takvimine göre Orionid meteor yağmurlarının gerçekleşeceği tarihler belli oldu.
Buna göre; Orionid (Avcı) Meteor Yağmuru, 2 Ekim–7 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Meteor yağmuru, 21-22 Ekim tarihlerinde en yüksek zirvesine ulaşacak.
NASIL VE NEREDEN İZLENİR?
NASA tarafından yapılan izleme tavsiyesine göre, Orionid meteor yağmuru, hem Kuzey hem de Güney yarımkürede gece yarısından sonraki saatlerde görülebilir. En güzel seyir için şehirden veya sokak lambalarından uzakta bir alan bulmanız gerekir.
Kuzey yarımküredeyseniz ayaklarınız güneydoğuya, Güney yarımküredeyseniz kuzeydoğuya bakacak şekilde sırt üstü uzanın ve gökyüzünün mümkün olduğunca büyük bir bölümünü gözlemleyebilirsiniz.
Karanlıkta 30 dakikadan kısa bir süre içinde gözleriniz karanlığa alışmasının ardından meteorları görmeye başlayabilirsiniz.