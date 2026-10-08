Orionid meteor yağmuru ne zaman, nasıl ve nereden izlenir? Gökyüzünde görsel şölen yaşanacak

Her yıl Ekim ortasında zirve yapan Orionid meteor yağmuru , yılın en güzel meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilir. Orionid meteorları parlaklıkları ve hızlarıyla bilinir. Çok hızlı olan bu meteorlar, Dünya atmosferine saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla girerler ve birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar süren parlayan "izler" (meteorun ardında kalan akkor halindeki parçacıklar) bırakabilir. Hızlı meteorlar bazen ateş topuna da dönüşebilir.

Orionid meteor yağmuru, gece gökyüzündeki en parlak yıldızlardan bazılarıyla da çevrelenir ve bu da bu gösterişli meteorlar için muhteşem bir arka plan oluşturur.