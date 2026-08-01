Orman yangınları ile mücadele. Söndürülen yangın yine alevlendi

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangını dün saat 15.00'te, Yıldız mahallesindeki ormanlık alanda başlamıştı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü seferber oldu.



Geç saatlere kadar ekiplere 7 uçak ve 4 helikopter destek verdi. 450 hektar alanda etkili olan yangın, çalışmaların ikinci gününde kontrol altına alındı. Saat 11.00 sularında soğutma çalışmalarına başlandı.



Ancak yaklaşık 3 saat sonra şiddetli rüzgar nedeniyle, tamamen söndürülemeden bir kez daha alevlendi. Bunun üzerine tekrar söndürme çalışması başlatıldı.



Bölgede olan NTV ekibinden Baran Bila, rüzgarın kuvvetlenmesi ve alevlerin yükselmesi döngüsünün devam ettiğini söyledi.