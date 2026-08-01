Orman yangınları ile mücadele. Söndürülen yangın yine alevlendi
01.08.2026 08:34
Son Güncelleme: 01.08.2026 20:08
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Marmara Adası, Alanya ve Dilovası'nda çıkan son yangınlar kontrol altına alındı. Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili olarak evinin bahçesinde kaynak yapan bir kişi gözaltına alındı.
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.
Aydın'ın Çine ve Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarını tamamen kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
Balıkesir’in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi’nde dün saat 13.00 sıralarında başlayıp, 22 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Öğleden sonra Antalya'nın Alanya ilçesi, Marmara Adası, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi ve İzmir Buca'da yeni yangınlar çıktı. Bu yangınlar kontrol altına alındı.
Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili olarak evinin bahçesinde kaynak yaptığı belirtilen bir kişi gözaltına alındı.
SUSURLUK'TA ORMAN YANGINI
Balıkesir’in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi’nde dün saat 13.00 sıralarında tarım arazisinde çıkıp rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan ve 22 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, Kepsut ilçesi Yılanlı Dağı mevkiinde saat 15.00 sıralarında yeniden alevlendi.
Alevlere gece boyunca müdahale edildi ve yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, yangın bölgesinde alevlenmelere yol açtı. Ekipler bir kez daha yangını kontrol altına almak için seferber oldu.
SÖNDÜRÜLEN YANGIN YİNE ALEVLENDİ
Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangını dün saat 15.00'te, Yıldız mahallesindeki ormanlık alanda başlamıştı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü seferber oldu.
Geç saatlere kadar ekiplere 7 uçak ve 4 helikopter destek verdi. 450 hektar alanda etkili olan yangın, çalışmaların ikinci gününde kontrol altına alındı. Saat 11.00 sularında soğutma çalışmalarına başlandı.
Ancak yaklaşık 3 saat sonra şiddetli rüzgar nedeniyle, tamamen söndürülemeden bir kez daha alevlendi. Bunun üzerine tekrar söndürme çalışması başlatıldı.
Bölgede olan NTV ekibinden Baran Bila, rüzgarın kuvvetlenmesi ve alevlerin yükselmesi döngüsünün devam ettiğini söyledi.
ALANYA'DA ORMAN YANGINI
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Tepe Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.
MARMARA ADASI YANGINI KONTROL ALTINDA
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Topağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 5 amfibi uçak ile biri ağır sınıf 2 helikopterle müdahale ediliyor.
KAYNAK YAPAN BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.
Vali Ustaoğlu, yangının adadaki bir kaynak çalışması sırasında ihmal sonucu başladığını açıkladı.
S.Y. isimli kişinin olayla ilgili gözaltına alındığını açıklayan Ustaoğlu, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
DİLOVASI OSB YAKININDAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Son yangın haberi ise Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden geldi.
NTV Kocaeli Muhabiri Cemal Kaplan, Dilovası'nda başlayan yangının Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın bir noktada başladığını söyledi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevlerin geniş bir alana yayıldığını anlatan Kaplan, ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini anlattı.
Çevrede güvenlik önlemleri de alındığını aktaran Cemal Kaplan, havadan müdahalenin de başladığını söyledi.
Dilovası'ndaki yangın ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
AYDIN ÇİNE YANGININDA SON DURUM
Aydın'ın Çine ilçesinde perşembe günü başlayan yangın büyük oranda kontrol altına alındı.
Dün öğleden sonra şiddetlenen rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen yangını durdurmak için ekipler ve vatandaşlar büyük çaba sarf etmişti.
Gece boyunca devam eden çalışmalarla yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
TÜTEN YERLERE MÜDAHALE EDİLİYOR
Aydın'ın Çine ilçesinden son durumu aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, sabah 08.00 itibarıyla bölgede rüzgarın kesildiğini bu durumun da yangının enerjisini düşürdüğünü anlattı.
Ekiplerin gece boyunca büyük bir mücadele verdiğini anlatan Merih Ak, Ekipler yangını söndürmek, tüten yerleri baskılamak için yoğun bir mücadeleye başlamış durumda." ifadelerini kullandı.
Bölgede öğle saatlerinden itibaren yeniden rüzgar beklendiğini anlatan Merih Ak, "Dün de öğleden sonra çıkan kuvvetli rüzgarla birlikte birçok bölgeden dumanlar yükselmeye başlamıştı." şeklinde konuştu.
YEŞİLÜZÜMLÜ YANGINI KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde çıkan yangın dün bir kez daha alevlendi.
Ekipler ve vatandaşlar yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti.
Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevler kontrol altına alındı.
ALANYA'DA ACI TABLO
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Sapadere Mahallesi'nde 29 Temmuz'da ormanlık alanda başlayan yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 25 hizmet vasıtası, 9 iş makinesi ve 400 orman personeli katıldı.
305 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangının dün akşam saat 22.00'den itibaren kontrol altına alındığını söyleyen NTV Muhabiri Erce Tiren, "Bölgede yaşanan tahribat oldukça büyük. Toplam 305 dönüm alan alevler sebebiyle zarar gördü." ifadelerini kullandı.
Yanan alanlar içinde yalnızca ormanlık araziler değil, tarım arazileri de olduğunu aktaran Erce Tiren, "Burada can kaybı yaşanmadı ancak ormanlık alanlar büyük ölçüde zarar gördüğü için o ormanda yaşayan onlarca canlı alevlerden zarar gördü." şeklinde konuştu.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT
Orman yangınlarının bir anda büyüyerek yayılmasına neden olan şiddetli rüzgarın bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Türkiye'nin Marmara'nın güneyi ve Ege Sahilleri'nde etkili olan rüzgarın öğle saatlerinden sonra şiddetleneceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar orman yangınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.
"TEHLİKE OLUŞTURACAK YANGIN YOK"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya, Kocaeli ve Balıkesir’de çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını, İzmir’in Buca ilçesindeki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeşil vatan için tek bir alev kalmayana kadar sahadayız. Orman kahramanlarımız, hava ve kara unsurlarımızla birlikte yangınlara karşı aralıksız mücadele ediyor. Bu kapsamda bugün başlayan; Antalya’nın Alanya Tepe Mahallesi’ndeki, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi ve Balıkesir’in Marmamara Adası’ndaki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Dünden bu yana mücadele ettiğimiz Aydın’ın Çine ilçesi ve Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki yangınları da tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor.” dedi.
Bakan Yumaklı, vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.