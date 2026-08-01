Orman yangınları ise mücadele. Söndürülen yangın yine alevlendi

Balıkesir’in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi’nde dün saat 13.00 sıralarında tarım arazisinde çıkıp rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan ve 22 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, Kepsut ilçesi Yılanlı Dağı mevkiinde saat 15.00 sıralarında yeniden alevlendi.



Alevlere gece boyunca müdahale edildi ve yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, yangın bölgesinde alevlenmelere yol açtı. Ekipler bir kez daha yangını kontrol altına almak için seferber oldu.